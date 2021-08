Gerard Moreno renueva con el Villarreal hasta 2027

Tras el espectacular estreno del documental ‘La final de nuestras vidas’, que se celebró por todo lo alto en la Plaza Mayor de Vila-real, el Villarreal puso el colofón al acto con una gran sorpresa: la renovación de Gerard Moreno hasta 2027.

Emulando al famoso programa de televisión Mask Singer, el delantero catalán se disfrazó de Groguet -la mascota del Villarreal- antes de revelar su verdadera identidad para anunciar a la afición que seguirá haciendo historia de la mano del club amarillo.





Gerard seguirá haciendo historia con el Villarreal

El Villarreal ha alcanzado un acuerdo de renovación con Gerard Moreno, que amplía su vinculación con el club amarillo hasta junio de 2027.

De esta forma, el delantero catalán seguirá batiendo récords con el Submarino. En la actualidad, se encuentra a un solo tanto de ser el máximo goleador en solitario de la historia del Villarreal. Con 82 goles, comparte dicho honor con la leyenda amarilla Giuseppe Rossi.

Gerard ha jugado un total de 184 encuentros con el club amarillo. Además, sus logros como ‘groguet’ le han llevado a ser un futbolista habitual de la Selección Española, con la que disputó la Eurocopa 2020.

En la pasada campaña, el delantero catalán batió todos los registros, marcando un total de 30 dianas y siendo uno de los grandes artífices de la consecución de la primera UEFA Europa League del Villarreal, el mayor éxito de la historia del club.





El jugador, agradecido a la afición

Gerard Moreno, que renovó hoy hasta 2027 en un emotivo acto tras el visionado del documental ‘La final de nuestras vidas’, se mostró muy satisfecho con su continuidad en el club amarillo. “Siempre me ha gustado defender este escudo y este club, que, para mí, es muy grande”, destacó el ariete catalán sobre el conjunto ‘groguet’.

Por otra parte, el futbolista internacional con la Selección Española quiso agradecer a la entidad amarilla todo el apoyo que se le ha brindado desde sus inicios en Miralcamp: “Muchas gracias al presidente, a Llaneza y a Fernando Roig Negueroles porque, desde que llegué con 18 años, siempre me han mostrado la confianza y el cariño que me tienen. Es recíproco. También he notado siempre el apoyo y el cariño que me tiene la afición”.

Gerard Moreno aún espera cosechar muchos éxitos con el Villarreal y así lo expresó en dicho acto: “Espero poder vivir alegrías como la de la temporada pasada. En dos días tenemos otra final y ojalá poder traerles la Supercopa también aquí”. Y es que, según el jugador, el equipo se encuentra “con muchas ganas e ilusión de repetir un momento tan especial. Todavía lo tenemos muy reciente y viendo este documental aún se nos pone la piel de gallina”.

Enfrente, espera el todopoderoso Chelsea FC. “Es un gran rival, pero también lo era el Manchester. Tenemos fe y ganas”, apuntó el delantero del Submarino, que también quiso aprovechar la ocasión para gradecer a la afición su apoyo: “Es complicado viajar y que estén en estos momentos nos da mucha fuerza. En Gdansk, desde que salimos solo se escuchaba a los aficionados ‘groguets’ y seguro que en Belfast también vamos a escucharos porque sois muy grandes”.

Asimismo, el presidente de Villarreal, Fernando Roig, también tuvo unas palabras para la reciente renovación ‘grogueta’: Son seis temporadas más las que vamos a disfrutar de este magnífico jugador. Sin duda, disfrutaremos de este gran delantero y esta gran persona”.