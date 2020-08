El regreso a las aulas en septiembre será con mascarillas y grupos burbuja

La Generalitat Valenciana ha publicado el protocolo de seguridad contra la COVID-19 que deberán seguir todos los centros de educación no universitarios. Las medidas cuentan con normas comunes pero se adaptarán a las edades y condiciones tanto del alumnado como de los trabajadores implicados.

El documento emitido por la institución hace especial hincapié en dos factores comunes que la sociedad ya se ha visto obligada a adoptar. En primer lugar, independientemente de los cursos a tratar, se procurará facilitar, mediante señalizaciones, el cumplimiento de la distancia de seguridad. Por otro lado, el uso de mascarilla se aplicará atendiendo a la nueva normativa, que será flexible dependiendo de los casos.

En este sentido, cabe destacar que su uso no será obligatorio para Educación Infantil. Asimismo, tanto estos alumnos como los de Primaria, podrán crear grupos de convivencia estable (GCE), en los que se juntarán un máximo de 20 niños que, en la medida de lo posible, deberán evitar el contacto con el resto de formaciones. Así pues, los alumnos de Primaria tampoco tienen que utilizar la mascarilla ni mantener la estricta distancia interpersonal siempre que estén en contacto con su mismo grupo. No obstante, deberán hacerlo si se relacionan con gente externa al mismo. En el caso de cursos a partir de Educación Secundaria, será obligatorio llevar la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros.

Uno de los aspectos de mayor riesgo para la propagación de la pandemia recae en las posibles aglomeraciones formadas tanto en las entradas como en las salidas de los centros. Ante este supuesto, la institución ha aportado como solución llevarlas a cabo de manera escalonada y siguiendo las señalizaciones. Así pues, en Secundaria se apuesta por que el alumno no tenga que salir de las aulas salvo en los momentos necesarios, siendo los profesores quienes se cambien de un lugar a otro.

En cuanto a la llegada, se pretende fomentar el transporte activo. Para ello, los ayuntamientos colaborarán instalando aparcamientos de bicicletas. Por otra parte, los jóvenes que deben utilizar el transporte colectivo utilizarán mascarilla obligatoriamente a partir de los 6 años.

Entre las distribuciones de espacios, las zonas de recreo y de alimentación son las que más modificaciones pueden sufrir. En esta línea, se contempla escalonar los horarios de descanso y de comedor. En el primer caso, además, se reforzará la vigilancia y, si las condiciones climatológicas no permiten salir al exterior, los estudiantes permanecerán en las aulas. En el segundo, en el supuesto de que no se cuente con un espacio suficiente para evitar el contacto físico, los niños podrán comer en las clases bajo las condiciones de higiene adecuadas.

Respecto a los trabajadores y alumnos vulnerables a la pandemia, deberán mantener las condiciones de seguridad de forma rigurosa y no asistir al centro si existe una recomendación médica. Asimismo, en caso de duda, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias para los empleados sensibles a la infección.

Los Centros de Educación Especial también contarán con algunas adaptaciones. Entre las principales destacan la formación de núcleos de convivencia de 20 alumnos aproximadamente y que, tanto el profesorado de Pedagogía Terapéutica de apoyo como el de Audición y Lenguaje, realizarán su intervención siempre con el mismo grupo.

Al margen de los protocolos de prevención de contagios, la Generalitat ha anunciado que los centros contarán con un espacio COVID-19 para aislar a personas que muestran síntomas.

Como puesta en común de los criterios a seguir plasmados en el documento, cabe destacar que se insiste, a nivel general, por la ventilación de los espacios cerrados, así como con las condiciones de limpieza y desinfección.