Un “garrote” de apoyo al sector hostelero de Castellón

La crisis que ha traído consigo el Covid-19 se ha dejado notar especialmente en la hostelería. Ya sea un restaurante top, la cantina del pueblo o el bar con pintas extrañas en la esquina de tu casa, todos ellos han acabado de la misma manera ante la entrada en estado de alerta: con el cartel de cerrado en su puerta.

Una situación que, a medida que pasan las semanas, se vuelve más dramática en algunos casos, especialmente en aquellos cuyo volumen de negocio depende de la afluencia de visitantes y turistas, y que ya han visto por ejemplo como uno de los puntos culmen para conseguir beneficios como es Semana Santa se ha perdido.

Ante este clima de desánimo se necesiten líderes que vuelvan a motivar al sector, y quién mejor que un vaso con 12 Estrellas Michelin para, a golpe de “garrote”, levantar el ánimo a un sector con el que además tiene cierta relación como embajador de la marca Castelló Ruta de Sabor.

Martín Berasategui atendió esta semana a los micrófonos de COPE Más Castellón desde su domicilio en San Sebastián (donde “me encuentro como un gorrión en una jaula, pero no queda más remedio que aguantar”) para dar su punto de vista sobre la complicada situación que está viviendo la hostelería. Todo ello, eso sí, bajo un prisma positivista.

Así, el chef no dudó en que “volveremos a salir adelante y a juntarnos”. Y es que cree que “no hay que avinagrarse y la mejor medicina es reírte un poco de esto”. Un Berasategui que también ha visto como un acto especial como el 150 aniversario de su sociedad gastronómica se tenía que aplazar: “Buscaremos otra fecha. Que nadie se asuste, serán meses duros, tocaremos la fibra más sensible, cambiarán algunas cosas y será un cambio de ciclo. Tenemos que seguir con el mismo espíritu, sin ponernos techo y habrá que crecer sí o sí ante las dificultades que nos ha marcado la salud”.

Como se puede ver, el vasco siempre mantiene la mirada hacia arriba de cara a un futuro para el que habrá que hacer, en su opinión, “un esfuerzo sobrehumano, por lo que tenenos que ser gente con raza, joven, rompedora y seguir teniendo vocación, entusiasmo, buenísima formación y gran deseo de triunfar otra vez”. Por ello, apuesta por “contagiar ilusión a todo el mundo y cocinar con pasión, alegría y entusiasmo que es lo único que sabemos hacer. El 95% del éxito dependerá de la actitud, enseñaremos a hacer más y mejores cosas. Hay que seguir siendo metódicos y disciplinados y teniendo claro que esto pasará. Nuestros tatarabuelos decían que “al menos las casas están de pie”. Ahora está todo jodido pero al menos sigue construido”.

Con todo ello, el mensaje que lanza Berasategui a los hosteleros castellonenses es de ánimo: “hay que intentarlo una y otra vez sin quejarnos y sin rendirnos. Con el tiempo me he vuelto en la persona más persistente del mundo, y esto es lo que hay que seguir haciendo. La vida nos va a ofrecer día a día mil cosas nuevas por descubrir, y lo que hay que intentar es que nos coja con la sonrisa de par en par. Cuando seas yunque aguanta, que ahora somos yunque, y cuando seas martillo dale con garrote que saldremos hacia adelante”.

Para finalizar, el chef vasco también tuvo palabras de recuerdo tanto para la Sociedad Gastronómica Olla de la Plana (“es algo que se me quedó grabado en el tilín del corazón y el del paladar”) como para la marca Castelló Ruta de Sabor y para Demetrio Ferrando, recientemente galardonado con la Trufa de Honor de Culla y del que comentó que en sus visitas “le he escuchado y reflexionado de muchos sabios consejos que me ha dado. Es una persona que lo respecto fuera de lo normal, es de nivel súperdios”.