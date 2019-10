El ganador de 581.000€ en la Bonoloto ni siquiera sabe que la ha jugado

En el sorteo del Bonoloto correspondiente a ayer jueves, hay un acertante de 1ª categoría que ha validado su boleto en la Administración de Loterías nº 11 de Castellón de la Plana, ubicada en la calle Mayor que ha ganado 581.087,83 euros.

La titular de la administración de Lotería, Alicia María Vázquez, se encargaba de jugar por él, según explica a COPE y, hasta esta tarde o mañana esta persona no conocerá el premio conseguido. "Sé quién es y me alegro muchísimo porque es un cliente habitual, sé que tiene mucha familia y le va a venir genial", además, "se queda en Castellón el premio".

"Estaba todavía trabajando a puerta cerrada" cuando a Alicia le llegaba la noticia de que había sellado el boleto ganador. Se trata de "un cliente que antes pasaba todos los días y hacía una apuesta de máquina de lo que había del día".

De un tiempo a esta parte, esta persona no podía pasar todos los días a efectuar sus apuestas por lo que, "al no poder pasar me decía, házmelas tú y al final de semana paso, lo recojo todo y ya lo abono".

Por lo tanto, es la propia lotera la que efectúa las apuestas por esta persona. "Al principio incluso le pasaba las imágenes de lo que le iba haciendo y al final me dijo que no le pasara nada. Que lo que hiciera bien hecho está".

El afortunado todavía no sabe, a mediodía del viernes, que es el ganador del sorteo de la Bonoloto del jueves. "Estoy esperando a que venga para darle la buena noticia", dice Alicia. "No tiene ni idea. Es que no sabe ni que ha jugado; no sabe ni que ha invertido 1 euro en la Bonoloto y que le ha tocado todo ese dinero".

Alicia subraya en COPE la confianza que esta persona ha depositado en ella, lo que hace que "todavía te alegras más. Cuando te depositan la confianza y la devuelves con un premio te alegras una barbaridad".