Fundación Manantial de Vila-real busca empresa que dé continuidad a su proyecto de producción de champiñones

En pleno confinamiento por Covid, contra viento y marea, en el mes de mayo de 2020, tuvo lugar un Congreso para la Innovación Agroalimentaria en Vila-real, auspiciado por su Alcalde, José Benlloch, del que salió adelante la constitución de una empresa de economía social, Manantial Vilamico, SLL, cuyos socios trabajadores, personas con problemas de salud mental grave, detentaban el 51,2 % de su capital social.

El proyecto, se ubicó en el municipio de Vila-real, en una nave de 2.500 m2, que había sido la sede de la Cooperativa SONAVI, y que gracias a la intercesión de la Caixa Rural de Vila-real fue adquirida por Manantial Integra, SLU, el Centro Especial de Empleo (CEE) de Fundación Manantial, que ha acometido diversos proyectos empresariales para favorecer la inclusión social de personas con trastorno mental grave, cuya atención integral constituye la misión de dicha entidad.

La iniciativa supuso el emprendimiento de una planta de producción de champiñón con cinco naves aclimatadas con tecnología procedente de Holanda, y gracias al know how aprendido del cooperativismo de la Manchuela. Sin embargo, la pandemia y las dificultades de que trajo para la actividad económica, seguida de la crisis energética, y desabastecimiento de materiales que trajo la guerra de Ucrania, y la inédita inflación de los costes que sigue aquejando a nuestra economía, ha penalizado un proyecto empresarial, que pese al importante esfuerzo financiero que ha hecho Fundación Manantial para acometer las inversiones necesarias, y a haber contado con todo el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitat Valenciana, no ha podido alcanzar el punto de equilibrio en los dos años y medio que lleva de funcionamiento.

De manera que, el presidente de Fundación Manantial, Francisco Sardina, se ha reunido con las 18 personas que actualmente forman la plantilla en Junta General de Socios y les ha expuesto la imposibilidad de Fundación Manantial y de su CEE, Manantial Integra, SLU, de continuar financiando un proyecto que tanto entusiasmo ha derrochado, al tiempo que les ha garantizado su indemnidad respecto a las participaciones que corresponden a los socios y socias trabajadores, y todos sus derechos laborales que legalmente les corresponden por el cese de la actividad.

Ahora se ha abierto la búsqueda de una empresa agroalimentaria que quiera dar continuidad al proyecto en la Comunidad Valenciana, aprovechando las instalaciones de Vilamico, SLL, y que eventualmente pusiera ofrecer a su vez oportunidades de empleo para las personas con discapacidad por problemas de salud mental grave que han participado en el proyecto, y que han adquirido la cualificación y la destreza que exige la recolección del champiñón.