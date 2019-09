Funcionarios de la prisión Castellón II avisan: “Habrá una desgracia importante”

La preocupación crece entre los los funcionarios del centro penitenciario Castellón II, ubicado en Albocàsser, tras la tercera agresión que sufren en lo que va de año y que se producía el viernes, cuando un preso rompía el palo de una escoba en la cabeza de un trabajador tratando posteriormente de apuñalarlo con un trozo astillado.

Por ello, desde el sindicato Acaip, su representante en esta cárcel, Marcos Álvarez, lamenta en COPE que la sensación que tienen los funcionarios es que “va a pasar algo grave en un periodo de tiempo corto. El viernes pudo pasar algo grave, aunque finalmente no ocurrió”.

Por ello reconoce que “seguimos teniendo esa sensación entre todos los compañeros: Que aquí al final habrá una desgracia importante y será ahí cuando la administración y la propia dirección del centro hagan algo, pero ya será demasiado tarde”.

Insiste Álvarez en que “el viernes la gente estaba con una atmósfera de tensión y de medio importante porque se podría haber vivido una tragedia” y añade que la situación es tal que “psicológicamente ya nos estamos preparando porque si no ponen medios sabemos que al final va a ocurrir”.

Estos funcionarios de prisiones reprochan que “nadie mira por nosotros. Ni la administración, ni la dirección del centro... nadie” y se lamenta que “parece mentira que en el siglo XXI estemos hablando de estas cosas, que parece que se esté volviendo a las cárceles de hace 50 años”.

La agresión se produjo en el módulo 3, uno de los que alberga a los presos más conflictivos y en el momento de la misma, según ha explicado Acaip, dos funcionarios vigilaban a 56 internos.

Para poner remedio a la situación solicitan que se aumente la plantilla y se les dote de mayor material: “Faltan funcionarios, faltan médicos, falta un psiquiatra que sería necesario y no lo tenemos en la plantilla y no tenemos nada para defendernos. El funcionario no tenía nada, solo unos guantes que cuestan 3 euros”, concluye.