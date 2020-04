Fernando Roig se posiciona sobre el recurso ante el TAD por la victoria del Castellón ante el filial

Se acerca la decisión final de la RFEF y los dos equipos mas importantes de la provincia de Castellón están pendientes de esta resolución. El CD Castellón es líder del grupo III de Segunda b y si la RFEF decidiera ascender a los primeros clasificados, el cuadro albinegro se beneficiaría de esta medida extraordinaria. Pero los de Castalia también están pendientes del TAD después de que el Villarreal CF recurriera las decisiones del comité de competición y el comité de apelación a la última instancia posible, el tribunal de arbitraje del deporte.

El presidente del Villarreal Fernando Roig habló ayer en El Partidazo de Cope sobre la decisión del TAD, “si nos dan la razón a nosotros y lo ganamos en el campo pues lo hemos ganado, si no nos dan la razón pues hemos perdido, depende de lo que decidan. Espero que fallen a favor nuestro. Las dos primeras instancias que dependían de la Federación le dieron la razón al Castellón y no se ahora si será a favor nuestro o no”. Fernando Roig considera que su equipo no actuó de mala fe en el derby jugado en Castalia, “se jugó durante 5 segundos con menos de 7 jugadores de la primera plantilla, que es una norma que está pensada para los finales de las temporadas. Nosotros no teníamos jugadores para los juveniles y estos tuvieron que ir con el b, ese es el problema que tuvimos”.

Dejando a un lado lo que pueda decir el TAD, la Federación Española maneja dos escenarios para un posible final de la competición en 2B y Tercera. La primera de las opciones es que los primeros clasificados disputen un playoff express a partido único, y la segunda opción es el ascenso directo de cada uno de los líderes de los grupos. Para ambos escenarios, la española ve necesario que el Gobierno emita un decreto que de cobertura legal a esta decisión para evitar futuras impugnaciones de los clubes.