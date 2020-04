Fernando Alonso está "con energías renovadas" y "como si volviera a tener 23 años"

El doble campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, se encuentra con “energías renovadas” para encarar sus próximos proyectos deportivos.

El piloto asturiano, Fernando Alonso, ha mantenido este miércoles un encuentro a través de instagram con el ex ciclista y director técnico de la Vuelta Ciclista a España, Kiko García, en la que ha explicado que “es como si volviera a tener 23 años y estar a tope”.

La charla entre Kiko y Alonso se ha desarrollado en el perfil de Instagram de La Bicicleta Café Castellón y en ella, pese a no tener claro su futuro en 10 años, si que ha reconocido que “me sigue apeteciendo estar en activo” y “a corto plazo, si puedo tener clara” la idea.

El campeón español ha animado a sus seguidores al final de la charla a visitar Castellón y se ha comprometido a hacerlo: "¿Quedamos en vernos allí no?, a probar la gravel y un cafetito en el café", le retaba a Kiko, quien recogió el guante, por lo que Alonso no se echó atrás: "Animo a toda la gente a que coja más la bicicleta, a que pase por Castellón, como yo voy a hacer y a seguiros por todo lo que hacer, no solo por la bici, por la gente que está en casa, que ama el deporte y que ama la naturaleza".

Alonso ha recordado su paso por el rally Dakar que fue “una experiencia muy bonita”. La considera “un reto”, así como “una aventura un poco arriesgada” y reconoce que “es muy estresante encontrarte cada diez segundos con una aventura nueva”, al no saber lo que le pueden deparar las dunas del Desierto.

El karting es para Alonso “como tu primer amor” y “te queda muy marcado”, siendo su modalidad de deporte de motor preferida, según ha señalado.

Y en cuanto a la temporada automovilística, la ve “muy en el aire” ya que es “una situación muy difícil para todos“. Por ello, reclama pensar que “lo importante ahora es la salud. Es el momento de priorizar la salud y luego salir reforzados y unidos. Igual es el momento de que ésto nos enseñe cosas”.

Un Alonso que, además, durante esta época de confinamiento por la crisis sanitaria “me puse una rutina para no dejarte llevar: Cuidarte, afeitarte más...” aunque también ha pasado por unos días en los que la salud le ha flaqueado pero “estoy bien”. Y es que afirma que “estuve un poco pachucho, con malestar y algo de fiebre”.