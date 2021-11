FAMPA Castelló considera una “falta de respeto a las familias” la nueva norma de jornada escolar

Desde la Confederación Gonzalo Anaya, de la que forma parte la FAMPA Castelló, no se entienden las prisas para llevar adelante la nueva orden de jornada escolar cuando todavía no se ha hecho una evaluación con criterios científicos sobre las diferentes modalidades horarias que conviven en el sistema educativo valenciano. Además, Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya y titular al Consejo Escolar Valenciano, ha señalado en la comisión permanente del Consejo Escolar Valenciano que no es el momento adecuado derivado de la pandemia y los planes de contingencia que limitan la participación de las familias.

Rubén Pacheco ha pedido que se quede sobre la mesa para trabajar desde el rigor en la nueva orden de jornada escolar. “Llevamos cinco años pidiendo la evaluación externa de la jornada escolar y ahora dicen que hay una encuesta de satisfacción, que tampoco nos han facilitado hasta ahora, que no es el mismo porque no mide la calidad educativa”, ha destacado Pacheco a la comisión permanente.

Otras razones que ha apuntado Pacheco es que la nueva norma de jornada escolar ha eliminado el proyecto o plan específico de jornada escolar donde se fijan los objetivos pedagógicos, de convivencia, de salud, entre otros. “La agilización administrativa no puede ser el argumento para eliminar un proyecto necesario que afecta a la educación de nuestros hijos e hijas”, ha señalado Pacheco.

Además, la nueva norma de jornada escolar no contempla la evaluación posterior como tampoco los mecanismos de reversión y vigencia con la participación general de las familias, con lo cual la modalidad horaria será definitiva y para siempre.

Planes experimentales de la Jornada escolar

En la nueva norma, serán los consejos escolares del centro, donde las familias están en minoría, los que darán luz verde a la renovación de la jornada escolar experimental de manera definitiva.

“Las familias han cambiado desde hace cinco años y lo que sería coherente es que se volviera a hacer la votación de todas las familias”, ha señalado Pacheco. “La decisión solo recae en la directiva y en el consejo escolar en una cuestión que afecta de una manera profunda y severa en la vida diaria de las familias, de la infancia y de la sociedad”, ha reivindicado.

En esta línea, Pacheco ha pedido atender el proceso y las conclusiones de la comisión de racionalización de usos del tiempo de las Cortes Valencianas donde todos los sectores y expertos han aportado reflexiones y propuestas que fundamentarán la Ley del Tiempo. “El horario escolar se tiene que enmarcar en el horario de la sociedad porque todo cambio afecta al resto de tiempo”, ha informado.