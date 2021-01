Fallece por coronavirus un anciano que había recibido la vacuna en Castellón

Un anciano que había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer el pasado 29 de diciembre falleció la semana pasada a causa de la covid-19 en Castellón. Así lo ha considerado la Consellería de Sanidad de la Comunitat Valenciana, que ayer jueves confirmó la aparición de un brote de coronavirus en la residencia Viver de las Aguas, donde se encontraba la víctima.

El pasado 29 de diciembre recibió la primera dosis de la vacuna, al igual que el resto de internos en la residencia. Varios días después de haber sido vacunado, el hombre recibió un accidente y fue trasladado a un hospital, donde se le hizo una prueba PCR y cuyo resultado fue positivo. El contagio hizo que, inmediatamente, tanto los residentes como el personal del centro fueron sometidos a diversas pruebas para conocer si eran también portadores del virus. Posteriormente se confirmó un brote en el centro, en el que no había habido ningún caso positivo desde que comenzó la pandemia. Fue así como optaron por cerrar las puertas y el contacto de los residentes con los familiares, que pasó a ser telefónico. En casos muy específicos se permitieron las visitas a distancia, entre el jardín del a residencia y la vía pública.

El fallecimiento del hombre no se comunicó hasta el pasado 8 de enero y se convierte en la primera víctima mortal a causa del virus en España después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. No obstante no es la primera vez que se detectan contagios en una residencia después de haber inyectado la vacuna.