Estudian cómo afecta el tiempo del pinzamiento del cordón umbilical a la madre en la experiencia en el parto

¿Puede afectar el momento del pinzamiento del cordón umbilical a la satisfacción de la madre con la experiencia del parto? Este ha sido el objetivo del último trabajo de investigación del Estudio CORDON, que llevan a cabo investigadores del Hospital Universitario de La Plana, en Villarreral, de la Universitat de València (UV) y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Castellón. Sus resultados sobre el estudio de 198 casos acaban de ser publicados en la revista científica internacional Midwifery, una de las más relevantes en el ámbito de la obstetricia a nivel mundial.

El estudio CORDON es un proyecto de investigación que analiza los efectos del pinzamiento precoz del cordón umbilical, aquel que se realiza antes del primer minuto de vida, frente al pinzamiento tardío, realizado una vez transcurrido este primer minuto. Los investigadores del Hospital Universitario de La Plana, de la UV y de la CEU UCH ya corroboraron entre la población local resultados de estudios previos, realizados en otros países de características socioeconómicas diferentes, en los que se demuestra que demorar la ligadura del cordón umbilical tras el primer minuto de vida aumenta los depósitos de hierro en el neonato. Esto reduce el riesgo de anemia neonatal y del lactante y, además, contribuye a una transición natural del recién nacido hacia la vida extrauterina.





Evaluar la experiencia del parto

En este nuevo estudio, cuyos resultados se publican ahora en Midwifery, se ha observado además que este efecto beneficioso se produce incluso depositando al recién nacido sobre el tórax-abdomen de la madre, piel con piel, esperando a que el cordón umbilical deje de latir, hecho que puede ocurrir más allá de los diez minutos de vida.

Según destaca Pasqual Gregori, médico pediatra del Hospital Universitario de La Plana que lidera el Estudio CORDON, “cuando no hay razones médicas que justifiquen el pinzamiento temprano del cordón, demorarlo es beneficioso para el neonato y no conlleva patología materna alguna, pero nos quedaba por evaluar si esta demora repercute sobre la satisfacción materna en la experiencia del parto por lo que emprendimos la nueva investigación, ahora publicada”.

Según apunta la vicedecana de Ciencias de la Salud de la CEU UCH y coautora del estudio, Paula Sánchez Thevenet, los estudios previos realizados en España han evaluado la diversidad de actuaciones sobre el momento de pinzamiento del cordón, pero, no incluyen entre las variables investigadas los denominados “resultados comunicados por el paciente” o PRO por sus siglas en inglés: Patient-reported outcomes, tales como la satisfacción materna. “Actualmente, los PRO tienen tanta importancia como cualquier otro resultado clínico o fisiológico en la investigación sanitaria. Si se presta atención a la retroalimentación del paciente sobre su percepción respecto a la atención asistencial recibida, es posible reducir las tasas de reingreso hospitalario o aumentar la adherencia al tratamiento y/o mejorar el pronóstico de una enfermedad. En España, los reportes sobre satisfacción con la experiencia del parto establecen una relación directa del nivel de satisfacción de la madre con sus expectativas previas y con el cuidado recibido en la maternidad; no obstante, faltaba investigar la influencia de una técnica tan frecuente como el pinzamiento del cordón”.





Estudio entre las madres

La investigación “Umbilical cord clamping time and maternal satisfaction” se ha realizado entre un total de 198 madres cuyo parto fue asistido en el Hospital Universitario de La Plana, en Villarreal, aplicando escalas internacionalmente validadas, como la Mackey Childbirth Satisfaction Rating Scale (MCSRS). El grado general de satisfacción manifestado, de 4.55 sobre 5, no reveló diferencias significativas que relacionen el momento del pinzamiento con la satisfacción de la madre durante la experiencia del parto, sino que esta depende de otras variables obstétricas. “No hemos detectado consecuencias negativas en la percepción de la experiencia del parto en las madres cuando se demora el pinzamiento del cordón más allá del primer minuto de vida. La propia OMS promueve a nivel mundial demorar el pinzamiento del cordón entre 1 y 3 minutos tras el nacimiento por los beneficios que conlleva, a lo que nuestro grupo de investigación aporta que este hecho no modifica el nivel de satisfacción materna con la experiencia del parto”, señala Pasqual Gregori.

Este último trabajo del Estudio CORDON sobre la relación entre el momento del pinzamiento del cordón umbilical y la satisfacción de la madre con el parto forma parte de la tesis doctoral de Javier Orenga, matrón del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de La Plana, entre cuyos directores se encuentra la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH de Castellón, la doctora Paula Sánchez Thevenet.