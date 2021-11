Escobar: "Es de agradecer a la plantilla que no tengamos Pablodependecia"

Sergio Escobar ha comparecido hoy en sala de prensa en la previa del partido de la jornada 11ª de Primera Federación ante el Algeciras. “Es un partido contra un rival de los importantes de la categoría, es un proyecto muy fuerte con la intención de estar en el fútbol profesional. Nos van a poner las cosas muy difíciles, pero con la dinámica que estamos teniendo iremos a competir y sacar algo positivo. Sabemos que será un partido muy complicado, con el viaje incluido. La idea es seguir alargando esta racha positiva”, resaltaba el entrenador albinegro.

La principal novedad es la ausencia de Pablo Hernández que parecía que estaba recuperado para el partido. “Pablo no va a viajar porque no está al 100x100 y no vamos a arriesgar. También tenemos a Cubillas que hoy no se encontraba bien y es duda para el partido”.

Así pues el equipo seguirá sin poder contar con su gran estrella, aunque Escobar tiene muy claro como tratar al futbolista. “Pablo nos aporta mucho, es un jugador diferencial. No lo estamos teniendo estas semanas, pero es de agradecer que no tengamos esa pablodependencia. Todos los compañeros están sumando para minimizar la baja de Pablo. No tenemos la necesidad de forzar y a Pablo lo tenemos que tener para que esté al 100x100”, indicaba Sergi Escobar.