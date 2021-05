Enfado general hacia la ministra Ribera tras su respuesta en el Senado respecto a Torre la Sal

Nuevo capítulo en la polémica decisión ministerial respecto a la situación del poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes, Ayer, el senador de Compromís, Carles Mulet, pidió a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que reculara en sus pretensiones de “recuperar” el poblado marinero después de décadas sin ninguna clase de inversiones. El senador valenciano le pidió “que pare el proceso y lo declare nulo”, ya que las viviendas están blindadas por el PGOU de 1983 y por las propias licencias de Costas.



El representante de Compromís calificó de “atropello sin precedentes” la comunicación enviada a los propietarios legítimos de unas viviendas legales en los cuales les comunican la recuperación posesoria de sus bienes por estar en un dominio público tramitado en 1993, cuando algunas de ellas tienen más de 100 años, cuentan con licencias municipales y han estado pagando tasas e impuestos. “Hasta Costas les hizo un paseo marítimo”, ha indicado.



La justificación esgrimida por la ministra Ribera en la que señaló que ha pedido “aclaraciones a los propietarios” de más de 80 viviendas sobre las concesiones de que disponen, no ha convencido al valencianista. “No puede decir que no les constan documentos cuando han otorgado licencias de construcción. Tan solo nos queda esperar que anulen el proceso y devuelvan la tranquilidad a los vecinos de la zona”, ha indicado Mulet, que ha dicho que “ante la insensibilidad demostrada por la ministra, auguro que los tribunales acabarán dirimiendo quien tiene razón ante un robo con premeditación y unas ansias de desposeer de bienes a la gente humilde y trabajadora de Torre de la Sal”.

Esta respuesta no sólo no ha tranquilizado a los vecinos, sino que ha hecho enfadar más a ellos y otras formaciones políticas. Así, el Partido Popular de Cabanes ha hecho un llamamiento a la unión de todo el pueblo para “poner freno a la sentencia de muerte que el Gobierno del PSOE ha anunciado para el poblado marítimo de Torre la Sal”. “Los vecinos, todos, debemos plantar cara a un atropello que agrede letalmente nuestra historia, nuestra riqueza e identidad. Y no podemos permitir que se ejecute este injustificado proyecto que busca destruir una parte de nuestra historia”.

Y por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, ha calificado de "muy preocupante" la intervención de ayer en el Senado de la ministra, Teresa Ribera, sobre el posible derribo del poblado marítimo de Torre La Sal. "Desde Ciudadanos estamos de acuerdo en aplicar la legislación pero pedimos a la ministra la misma sensibilidad con las 80 familias afectadas que se tiene con otros protagonistas de la actualidad política, con la diferencia que ningún propietario ha sido condenado por los tribunales. Por tanto le pedimos a ella y Pedro Sánchez el indulto para los vecinos de Torre La Sal, con naturalidad y sin venganza, para que no sean expropiadas sus viviendas".