Emery: "Es un partido ante el favorito del grupo, ante uno de los más grandes del mundo"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este martes, en la previa del duelo de la Liga de Campeones ante el Manchester United, que el partido que les espera en Old Trafford será "diferente" al que enfrentó a ambos equipos en la final de la Liga Europa en mayo pasado.



"Es un partido ante el favorito del grupo, ante uno de los más grandes del mundo y con mucho orgullo vamos al Teatro de los Sueños. Ahora ya nos conocen y les hemos ganado una final. Nosotros también les conocemos y hay jugadores nuevos. Todo eso hace que sea un partido diferente", dijo Emery ante los medios.



"Queremos disfrutar compitiendo, con nuestras credenciales y con una regularidad ante equipos poderosos y con opciones de poder ganarles, pero con todo el respeto hacia un equipazo que ya era muy bueno y que ha buscado mejoras por líneas con Cristiano, Varane… Va a ser un partido precioso pero muy competido por nosotros si queremos sacar algo”. añadió.



Emery entiende que el United afronta el partido como una "revancha deportiva muy sana" especialmente por el hecho de que el partido es en su casa con su afición al lado, por lo que advirtió que el Villarreal deberá jugar con personalidad y sabiendo que van a estar sometidos durante mucho tiempo en el partido.



"Tendremos que vigilar a sus jugadores y ser muy fuertes mentalmente. Y ese es el proceso que estamos viviendo en el Villarreal, donde estamos cogiendo experiencias en esta fase de grupos. Tenemos que aunar experiencias, conocimientos, cualidades y virtudes para seguir compitiendo porque es un proceso de maduración y credibilidad. Siempre hay motivos para seguir mejorando, pero estamos en ese camino”, explicó.



Emery no ocultó que el Manchester United es el favorito, pero también apuntó que su equipo tiene sus cualidades y confección de equipo para competir y deberán demostrar que tienen sus opciones. "Va a ser un examen muy duro, un partido de alto nivel y de los que el Villarreal quiere jugar”, añadió.



Para el entrenador vasco, la clave del partido es saber que van a ser "90 minutos muy largos" en los que deberán ser capaces de responder con una defensa muy sólida y compacta a los momentos de mayor sometimiento del rival y ser capaces de superar sus líneas de presión con el balón y ser "muy fuertes" también a balón parado.



Unai Emery considera que el público será "un plus más" porque el factor campo "siempre ha sido un desencadenante de detalles en un partido igualado", si bien apeló a que su equipo sepa obviar "lo que hay fuera" y ser "lo más competitivo posible".



Ante ellos tenemos que jugar y sobreponernos con personalidad, jugando obviando lo que hay fuera. Tenemos que practicar nuestro juego y aislarnos de lo que pase fuera del terreno de juego, tratando de ser lo más competitivos posible”



Igualmente, aseguró que hay respeto por el rival pero no temor. “En el momento en que ese respeto se pierde, empiezas a perder el partido", advirtió Emery.



"El Manchester es el claro favorito, como lo era en la final en la que ganamos por penaltis, pero ahora vienen de perder contra el que era menos favorito porque hay circunstancias en el campo que igualan las motivaciones. El que mantiene esa regularidad, exigencia y nivel es el que acaba ganando y el Manchester va a ser mañana el mejor Manchester y así lo esperamos”. concluyó.

Más reacciones

El portero argentino del Villarreal Gero Rulli señaló en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones, que disputarán este miércoles ante el Manchester United en Old Trafford, que para poder ganar en un escenario tan complicado deberán ser contundentes en las dos áreas y competir desde el silbido inicial.

“Las claves pasan por hacer un partido completo, tanto ofensiva como defensivamente, ser contundentes en las dos áreas y por competir desde el minuto uno hasta el final. Ser agresivos, tener personalidad e imponer nuestro juego y creo que de esa manera vamos a tener o lograr el resultado que queremos”, explicó.

Sobre el Manchester United, el meta destacó que son "un equipo muy fuerte, que viene de perder su primer partido de fase de grupos y va a querer ganar a toda costa. Cuenta con la figura de Cristiano, que vuelve a la Champions en Old Trafford, y van a ser muchos los condimentos que hagan que ellos quieran la victoria", aunque agregó que "enfrente van a tener a un Villarreal que va a intentar plantar cara y está capacitado para hacerlo".

Tras alternar con su compañero Sergio Asenjo como titular bajo palos en los dos últimos partidos, el portero argentino señaló que "yo entreno para competir y ojalá me toque estar, pero sino seguiré sumando para el equipo desde donde me toque".

El partido del miércoles será una reedición de la última final de la Liga de Europa, en la que el Villarreal se llevó el título ante el United tras empatar a un gol en el tiempo reglamentario e imponerse en la tanda de penaltis, en la que Rulli fue el gran protagonista.

“Ellos tienen diferentes jugadores a entonces, pero lo principal es que en aquel partido nos jugamos un título y ahora es la segunda jornada de la fase de grupos. Ellos vienen de perder y nosotros de empatar, y va a ser muy diferente a aquella final. Incluso jugando allí se va a notar porque van a apretar, pero nosotros enfocamos el partido desde las ganas de ganar y de nuestro plan de juego”, concluyó.