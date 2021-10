Emery busca mejorar las prestaciones del Villarreal

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este lunes que su equipo, que se mide este martes al Cádiz en La Cerámica, se centra para mejorar el rendimiento en Liga y que, ese objetivo para por pensar exclusivamente en el próximo partido.

“Me centro en el trabajo para mejorar y recuperar la confianza y el rendimiento vaya a mejor. No me paro en otras cosas que en centrarme en recuperar al equipo. Nos centramos en la cosas que estamos haciendo bien y en mejorar las que no funcionan, pero estamos pensando en el siguiente partido y buscando mejorar”, dijo ante los medios.

Respecto a las carencias del equipo, Emery dijo que para explicarlas deberían hacer "un análisis más profundo, centrados en esta temporada", en la que reconoce que les ha faltado "colmillo arriba" y es un aspecto que deben mejorar. "Hemos dominado, pero se nos han escapado puntos en partidos que hemos sido dominadores. Nos queda un partido con el Alavés, pero ahora sólo miramos al presente y a este próximo partido”, agregó.

“La idea es que los goles vengan de un todo, del trabajo del equipo y de un trabajo global. Recuperamos a Boulayé Dia y contamos con Paco Alcácer, tenemos jugadores con gol y se trata de poder hacer que se sientan bien para poder hacer su trabajo”, añadió.

Además, el entrenador guipuzcoano cree que las lesiones que afectan al equipo son parte de las consecuencias de jugar tan seguido.

Emery espera un Cádiz que viene de una "gran progresión" hasta llegar a Primera y que tiene una "idea muy clara de juego que seguro que trasladarán a este partido".

"Es un equipo que sabe a lo que juega y que lo hacen muy bien. Están muy juntos en defensa y son muy peligrosos en sus salidas al ataque”, añadió en su análisis del conjunto gaditano.

El entrenador del Villarreal espera un partido trabado. “Es parte del juego, sabemos que ellos son un equipo fuerte en defensa y que nos va a obligar mucho para poder superar ese sistema defensivo. Tenemos un reto en el que debemos llevar el partido a nuestro terreno, que haya ritmo y que seamos nosotros los que llevamos el ritmo del partido y de juego”, explicó.

Asimismo, el técnico de Hondarribia reconoció que no mira la clasificación, por que sabe que no están en la situación que quieren pero se mostró convencido de que este martes el equipo buscará los puntos para volver a acercarse a la situación que desean.