El Electro Híper Europa cierra la temporada en Bretaña

El Electro Híper Europa arranca este lunes el complicado y correoso Tour de Bretagne, de categoría 2.2 dentro del calendario UCI, donde las cotas, las carreteras rugosas y el más que probable mla tiempo marcarán gran parte del devenir de la prueba.

Para esta competición el conjunto provincial apuesta por hombres como Miguel Ángel Ballesteros, el italiano Simone Sanò o el ciclista de Betxí Óscar Pelegrí, que volverá a tratar de dejarse ver en las llegadas al sprint.

Esta prueba supone además el cierre del calendario en este 2021 para el equipo en lo que ha sido su debut como profesional. Un año complicado dada la anulación todavía de pruebas por la pandemia, lo que ha generado que las invitaciones a las que se realizaban estaban muy solicitadas.

Pese a ello, el equipo castellonense, que cabe recordar cuenta con tanto Pelegrí como Víctor Martínez como representantes locales, se ha dejado ver en pruebas en numerosos países.

Así, tras iniciar su ruta en pruebas por España, este verano han competido en lugares como Bulgaria, Francia o República Checa, donde justamente Óscar Pelegrí ha sido de los más destacados, sumando en 11 ocasiones un puesto entre los 10 mejores, y destacando por su cuarto puesto en el Tour de Bulgaria o los quintos en In the footsteps of the romans y en el Tour de South Bohemia.