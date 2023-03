Down Castellón presenta la campaña por el Día Mundial del Síndrome de Down

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el próximo martes 21 de marzo, DOWN ESPAÑA junto a las entidades federadas entre las que se encuentran la Fundación y la Asociación Síndrome de Down Castellón, lanza su nueva campaña: “NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más”.

Una campaña que pretende cambiar la forma de ver a las personas con síndrome de Down, una forma de mirarlos que a menudo está cargada de prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión en la sociedad.

Generalizaciones como las de que son todos/as cariñosos/as o unos angelitos o algunas más despectivas referidas a que llevan una vida sin aspiraciones ni metas, o a que son personas inactivas, que representan una carga familiar, etc… se contradicen con la realidad que viven las propias personas con síndrome de Down hoy en día. Ellos y ellas sienten que tienen vidas plenas, cargadas de ilusiones y proyectos. Por, eso reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, que les da acceso a una vida sin límites.

Para demostrar los estereotipos que aún persisten en la sociedad, desde DOWN ESPAÑA se llevó a cabo un experimento social en el que escogimos al azar a 25 personas de diferentes edades, nacionalidades, gustos e intereses, entre las que había una persona con síndrome de Down. Todas realizaron un cuestionario sobre las búsquedas que habitualmente realizan en internet. Para bucear en los perfiles de cada persona, contratamos a la experta analista de datos y ciber investigadora, Selva Orejón, a la que solo mostramos las búsquedas realizadas por Oriol Cano, un hombre de 47 años con síndrome de Down. Queríamos comprobar si ella lograba identificar quien era la persona detrás de preguntas como ¿Cómo adelgazar sin dejar de comer?, ¿Cómo llevar una relación a distancia?, o ¿Qué pasa si me quedo solo? Cuestiones que hicieron dudar a la experta acerca de quién estaba detrás de ellas.

¿Lograría la analista reconocer a la persona con síndrome de Down entre todos los perfiles? Ese es el desafío al que se enfrentan hoy en día miles de personas al conocer y tratar a las personas con síndrome de Down, limitados por multitud de prejuicios y estereotipos.





Actos en Castellón para derribar prejuicios y estereotipos

El martes 21 de marzo, en Síndrome de Down Castellón saldrá a la calle para conmemorar este día y poder derribar los estereotipos que rodean a las personas con síndrome de Down.

A partir de las 11.00h de la mañana estarán en el centro de Castellón, en la Plaza Pescadería y en el centro comercial Salera, donde realizarán actividades para desmontar estos prejuicios.

También estarán en el CEIP Castalia en el que se realizarán actividades de sensibilización al alumnado presentando el juego pedagógico «Palito Down».

Y, además, contarán con una exposición de carteles sobre inclusión realizados por alumnado del Grado de Educación Infantil y personas usuarias del Área de Atención Psicoeducativa de la Asociación Síndrome de Down, en la Universitat Jaume I.