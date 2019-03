Doble triunfo de bandas de Vila-real en el concurso del Formigues Festival

Como el agua, la edición más marineramente comprometida del festival familiar Formigues de Benicàssim, incorpora el talento emergente de Bajo Zero y Muck-Snipe a su cartel. Son la banda ganadora y la finalista, respectivamente, del III Concurso de Bandas y Solistas, que promueve la proyección de jóvenes artistas de entre 5 y 16 años aupándolos al escenario Formigues, donde actuarán el domingo 12 de mayo.

Un jurado 100% femenino integrado por cuatro referentes de la escena musical nacional como Bertha M. Yebra, Marcela San Martín, Eneida Fever y Patrizia Escoín, han valorado la calidad de ambas bandas, que compartirán gloria festivalera con los ya confirmados Bigott, Kids From Mars, Billy Boom Band y Xiula. Son los cabezas de cartel anunciados hasta la fecha para esta séptima edición, que desplegará todo su potencial del 11 al 12 de mayo de 2019 en el benicense recinto VillaCamp.

El tema How am I? Who am I? de Bajo Zero ha llevado a lo alto del podio a este cuarteto de Vila-real al que imprimen ritmo Noa Llop, Irene Ávila, Mario Pérez y Víctor Segarra (13 y 14 años) y que nace a finales de 2017 de un combo de alumnos de la escuela de música vila-realense Aula 12 Notes. Pronto se dan cuenta de que el formato atípico de la agrupación, formada por dos teclistas, voces y batería, les permite adaptarse a los gustos de todas, y todos, que tienen como nexo el electropop y la música electrónica. A falta de guitarra y bajista, adaptan todo su repertorio a este formato a cuatro bandas y se animan con la composición de sus propios temas como parte de su proceso de aprendizaje.

Junto al premio de tocar en directo en el escenario Formigues, se suma otro para Bajo Zero: poder grabar una canción en formato digital en los estudios de La Seta Azul de Benicàssim.

También de Vila-real, y con el mismo epicentro musical –la escuela Aula 12 Notes-, llega la finalista del concurso: Muck-Snipe. Hugo, Raúl, Gemma, Marko y Adrián, con edades que oscilan entre los 11 y los 16 años, unieron sus caminos hace tres. Se subirán al escenario Formigues gracias a la versión de la conocidísima FourFiveSeconds, interpretada por Rihanna, el rapero estadounidense Kanye West y el exBeatle Paul McCartney.

El III Concurso de Bandas y Solistas ha recibido también en esta tercera convocatoria propuestas de bandas procedentes de provincias vecinas como Valencia y Castellón, pero también de Málaga o Pontevedra.