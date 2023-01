La Diputación da el primer paso de manera unánime para la creación del Consorcio Provincial de Aguas

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado hoy con los votos de PSPV-PSOE, Compromís, Partido Popular y Ciudadanos la aprobación del convenio interadministrativo para la creación del Consorcio Provincial de Aguas de Castellón, una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, que quedará adscrito a la propia Diputación. Se formaliza hoy el primer paso para la creación del Consorcio Provincial, un organismo que nacerá a partir de los dos existentes en la actualidad, de la Plana y el Pla de l’Arc, al que posteriormente podrán adherirse los municipios de la provincia.

El objetivo del nuevo organismo será el desarrollo de la actividad enacaminada a la gestión del abastecimiento de agua en alta a las entidades consorciadas, con el fin de conseguir un desarrollo territorial sostenible basado en un suministro de agua adecuado a los municipios, tanto en cantidad como en calidad, y en una uniformidad de su precio en el ámbito territorial.

El Consorcio se ocupará de explotar y mantener la red en alta formada por las captaciones, sondeos, plantas de tratamiento y depósitos, así como las conducciones entre estas infraestructuras y desde las mismas hasta los depósitos municipales existentes en la actualidad o hasta el punto de entrega que se designe. Fijará un precio uniforme en todo el territorio, con independencia de la forma en que se preste la gestión del servicio por los municipios.

El presidente de la Diputación, José Martí, señala que «hoy es un día importante, aprobamos el protocolo que supone la primera piedra del futuro Consorcio Provincial de Aguas de Castellón, estamos poniendo las bases para que en todos los municipios de la provincia haya agua de calidad para todo el mundo y para siempre, a un precio asumible, que además será el mismo en el conjunto del territorio». Añade que «si de verdad estamos dispuestos a dar la batalla a la despoblación, tenemos que garantizar el suministro hídrico a todos los municipios porque sin agua no hay economía, sin economía no hay puestos de trabajo y sin puestos de trabajo no hay vida».





Ignasi Garcia y el Consorcio

Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, ha agradecido el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas para dar un paso adelante "que seguramente es la decisión política más importante de esta legislatura".

"El agua es imprescindible para el desarrollo social y económico de nuestros municipios, y la aprobación de este consorcio da respuesta a la necesidad de solidaridad, de ir todos juntos en este recurso tan valioso, ha explicado Garcia. Ha añadido que “estamos hablando de garantizar el suministro de agua en nuestros pueblos, con un precio único y solidario, y tener una masa crítica suficiente para captar inversiones tanto de fondos europeos como de otras administraciones", ha concluido el diputado de Sostenibilidad.