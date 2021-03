Diputación incorpora 15,7 millones de euros para impulsar la provincia de Castellón

En el pleno extraordinario de la Diputación se ha aprobado por unanimidad la incorporación de 15,7 millones de euros de remanentes al presupuesto #ReactivemCastelló de 2021 propuesta por el equipo de gobierno, con lo que la capacidad financiera de la institución alcanza la cifra de 184 millones de euros para este año. Se trata de una decisión que aumenta y mejora las cuentas aprobadas el pasado mes de diciembre, que ascendían a 168,3 millones de euros, y que ya entonces fueron calificadas por el presidente José Martí como “unas cuentas excepcionales e históricas, para un momento excepcional e histórico” ya que se trata del presupuesto más elevado de la historia de la institución provincial. Es una inyección económica “muy importante”, que representa “un esfuerzo sin precedentes encaminado a reactivar económica y socialmente la provincia de Castellón, y a la superación de la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19”. El presidente, que ha agradecido la unanimidad de todos los grupos, ha parafraseado a Ortega y Gasset para celebrar “que hayamos sabido estar a la altura de los acontecimientos”.

Mejoras del presupuesto

Con la incorporación de los 15,7 millones de euros aprobada hoy se podrán acometer iniciativas de calado, entre las que cabe destacar que se dobla la aportación de la Diputación al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, que pasa de los 5,6 millones de euros de 2020 a los 11,2 millones de euros de 2021. Teniendo en cuenta que la Generalitat Valenciana aporta otros 5,6 millones de euros, por esta vía los municipios de la provincia recibirán un total de 16,8 millones de euros.

Los remanentes también permitirán que la Diputación se sume por primera vez en la historia al Fondo de Despoblación de la Generalitat Valenciana con 1,4 millones de euros y la ampliación del plan de ayudas #ReactivemEmpreses para microempresas y autónomos, dotado con 5 millones de euros. De esta forma, teniendo en cuenta los 4,2 millones de euros aportados recientemente a través del Plan Resistir de la Generalitat Valenciana, las ayudas extraordinarias en el presente ejercicio para los sectores más afectados alcanzarán la cifra de 9,2 millones de euros.

Esta ampliación presupuestaria permitirá incrementar en un millón de euros los planes hídricos, y de eficiencia energética, residuos y emergencias, y en 500.000 euros la disponibilidad de fondos del área de Bienestar Social, que podrá poner en marcha nuevas subvenciones y potenciar la teleasistencia, la teleayuda y las políticas de igualdad. Además, se incrementará en 350.000 euros el Plan de Empleo para los ayuntamientos y se reforzarán con 280.000 euros más los proyectos de rehabilitación de patrimonio y fomento de las actividades culturales. Por otra parte, se añadirán 150.000 euros para políticas de desarrollo rural relacionadas con la despoblación y la puesta en valor de productos autóctonos, e idéntica cantidad para ampliar el contrato de reposición en caminos y pistas rurales. Por último, se reforzará con 110.000 euros adicionales las políticas para el fomento de la digitalización empresarial.

Santiago Agustí, diputado de Hacienda

El diputado de Hacienda, Santiago Agustí, ha explicado que en el momento de la liquidación del presupuesto de 2020 la cifra de remanentes ascendía a 52,1 millones de euros, de los que 12,9 millones ya estaban comprometidos para la realización de pagos pendientes por lo que la cifra real de remanentes era de 39,2 millones de euros.

Una vez aprobada la liquidación en el pleno del mes de febrero, el equipo de gobierno inició la tramitación para incorporar al presupuesto 15,7 millones de euros “para reactivar y recuperar la provincia”, dejando cerca de 19 millones de euros en las arcas de la Diputación “para seguir haciendo frente al día a día del funcionamiento de la institución”.

Durante su intervención, el diputado ha dado “la bienvenida al presupuesto” al Grupo Popular, “aunque con retraso”, señalando que “hoy hemos cumplido lo que anunciamos en diciembre, hemos realizado la incorporación de fondos procedentes de la liquidación que hasta ahora no era posible realizar”. En su opinión, “en el pleno de presupuestos el PP no quiso ni escuchar, ni pactar lo que podían ser las líneas de incorporación futuras, con lo que se perdió una gran oportunidad”. No obstante, en aras del consenso, ha dado por bueno “el respaldo que ha dado hoy el Partido Popular a las cuentas provinciales” y que se suma al apoyo que si dio el grupo de Ciudadanos en su aprobación inicial. Por último, Agustí ha agradecido el “trabajo titánico” desarrollado en 2020 y 2021 por el departamento técnico de gestión presupuestaria, recordando que “el año pasado, por la pandemia, fue necesario reorganizar todo el presupuesto”.

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís en el gobierno de la Diputación, Ignasi Garcia, ha destacado que gracias a la incorporación de los remanentes al Fondo de Cooperación Municipal y al Plan Reactivem Empreses “reforzamos la inyección de recursos directos a los ayuntamientos, empresas, cooperativas y personas autónomas para que puedan hacer frente a la crisis generada por la pandemia”. También ha hecho mención al incremento de 350.000 euros en la partida presupuestaria del Plan de Empleo del área de Promoción Económica y de 110.000 euros del Plan de Digitalización, “con las que acompañaremos los negocios de las comarcas de Castellón en su transformación digital, con el fin de que puedan gestionar, producir y vender mejor” en el nuevo contexto post-covid.

Para finalizar, el también diputado de Sostenibilidad ha subrayado “la apuesta de la Diputación por el Plan para la Eficiencia Hídrica Municipal, que finalmente ascenderá a 750.000 euros, y del incremento de 400.000 euros para Plan de Emergencias Hídricas.