La Diputación impulsa un "Pacto por la Reconstrucción"

Unidad, consenso y diálogo para articular las medidas sociales y económicas que permitan impulsar la actividad de la provincia de Castellón y combatir los efectos negativos de la pandemia del coronavirus. Es el objetivo que ha plasmado hoy el presidente de la Diputación, José Martí, en la Junta de Portavoces celebrada por videoconferencia, en la que todas las fuerzas políticas –PSPV, Compromís, Partido Popular y Ciudadanos- han abogado por trabajar de la mano frente a la COVID-19.

El presidente de la Diputación, en este sentido, no ha dudado en “agradecer el talante constructivo hoy de los representantes políticos de los grupos de la oposición en la Junta de Portavoces”, que han apoyado la propuesta del equipo de gobierno de crear una mesa de trabajo para poner en marcha acciones decididas para hacer frente a la pandemia. “Confío en que sentemos las bases de esta unidad y que se haga realidad de forma inmediata, aparcando así reproches y batallas políticas que no entendería la ciudadanía”.

Para José Martí, “los ciudadanos y ciudadanas no nos perdonarían nunca que no hagamos todos los esfuerzos por poner en marcha un ‘Pacto por la Reconstrucción’, siguiendo así la línea que ha trazado a nivel nacional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, no es momento de los reproches y descalificaciones, sino de hacer Política con mayúsculas y ser leales con las instituciones para articular las medidas que necesitan los ayuntamientos y las personas”.

El presidente de la Diputación se muestra contundente a la hora de apelar a la “responsabilidad” de todas las fuerzas políticas. “Vivimos una situación excepcional, la peor sin duda que está viviendo nuestra sociedad desde hace muchas décadas, y lo que toca ahora es aparcar siglas y trabajar juntos”, señala José Martí, quien añade que “la sociedad no se lo perdonará al que no esté a la altura y al que quiera sacar rédito político de esta pandemia mundial”.

Para José Martí es importante, por un lado, “estar al lado de los ayuntamientos, dotándoles de los fondos necesarios para que articulen todas las medidas que permitan retomar la actividad económica de sus respectivos municipios” y, por otro, “que nadie se quede atrás a nivel social, desarrollando todas las políticas que correspondan para que el Bienestar Social sea prioritario”.

Sin dejar de lado las actuaciones inmediatas, en las que la Diputación Provincial se ha implicado desde la declaración del estado de alarma. El objetivo ahora es “trazar las líneas esenciales para estar al lado de nuestros pueblos y nuestros vecinos”, subraya Martí.

La meta además es que este Pacto por la Reconstrucción de la provincia se abra a representantes municipales, tanto de grandes ayuntamientos como de pequeños, así como a entidades sociales, económicas y empresariales de la provincia, “pues solo con el diálogo entre todos y todas podremos articular las medidas esenciales que de verdad necesitan nuestras comarcas para paliar los efectos negativos de la pandemia”, remarca el presidente de la Diputación.

Ignasi Garcia

El portavoz de Compromís en el gobierno de la Diputació, Ignasi Garcia, piensa que "hay que estar a la altura de las circunstancias" que marca el escenario de crisis por la Covid-19 y "dejar de lado los tacticismos políticos". Por eso, considera que "el gran pacto" que ha ofrecido hoy el gobierno provincial a los grupos de la oposición responde "a la demanda de la población" de las comarcas de Castelló.

Según Garcia, "este es el momento para reflexionar sobre el papel de la institución" y para "marcar prioridades". En ese sentido, ha dicho que hay que repensar cuáles son las políticas "que estamos obligados a hacer y son esenciales" para la ciudadanía, así como aquellas "de las cuales tendremos que prescindir" para "poder dar la mejor respuesta, de manera colegiada y coordinada con el resto de administraciones".