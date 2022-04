La Diputación, a la espera del momento idóneo para iniciar la fumigación aérea contra los mosquitos

La Diputación de Castellón lo tiene todo dispuesto para solicitar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública la realización de vuelos para tratamiento aéreo contra los mosquitos en el momento que se den las condiciones necesarias, que según la diputada de Medio Natural, María Jiménez, «no son las actuales» porque «el larvicida que se utiliza pierde toda su efectividad en los momentos en los que que hay fuertes episodios de lluvia al diluirse entre las masas de agua estancada».

La responsable del área de Medio Natural considera que «entre todos debemos hacer la pedagogía necesaria para no inducir a error a la ciudadanía», a la que conviene trasladar la existencia de una normativa europea que únicamente autoriza la realización de vuelos de forma excepcional porque «con carácter general el tratamiento aéreo está prohibido y solo se autoriza en las zonas de difíciles acceso terrestre en los momentos en los que se produce una proliferación masiva con riesgo para la salud de las personas». «Unos vuelos que necesariamente han de ser con helicópteros y no con avionetas, porque por razones de eficacia técnica ya no se autoriza la utilización de estas últimas».

María Jiménez añade que el larvicida que se aplica con los tratamientos aéreos es «exactamente el mismo que cuando se actúa vía terrestre» y que «es efectivo en la fase de larvas, no cuando los mosquitos son individuos adultos».

En consecuencia, señala la diputada, «en cuanto la empresa concesionaria del contrato de control y vigilancia nos diga que se dan las condiciones necesarias para solicitar la realización de un vuelo, lo haremos». No obstante, recuerda que «tiene que ser cuando haya mucha agua embalsada en zonas a las que no se pueda acceder de forma terrestre, con temperaturas mínimas altas y cuando no llueva, para que el larvicida no se diluya y pierda toda su efectividad».





Tarea de todos

Por otra parte, Jiménez recuerda que «la batalla contra los mosquitos es tarea y nos incumbe a todos, y que si bien la Diputación ha de encargarse de aplicar los tratamientos en zonas de marjal y aguas estancadas, los ayuntamientos son los encargados de realizar tratamientos en las zonas no húmedas de sus términos municipales».

De todas formas, la diputada considera que este año la situación es mejor que en campañas anteriores porque la Generalitat Valenciana ha aprobado el plan de vuelo para las poblaciones de costa, con lo que se corrige los problemas que hubo en otros momentos cuando la conselleria no pudo autorizar los vuelos en algunos ayuntamientos que no había presentado previamente el preceptivo plan de vuelos.





30% más de jornadas de tratamiento

Jiménez ha finalizado diciendo que el Plan Provincial contra los Mosquitos se mantiene activo todo el año y que «tras el vencimiento de los contratos de los dos años anteriores, hemos sacado adelante una nueva licitación en la que se han introducido mejoras de diversa índole, que implican un aumento del 30% el número de jornadas de tratamiento terrestre, que si en 2021 fueron 300, en el presente ejercicio pasarán a ser 390».