La diócesis de Segorbe-Castellón recuerda la importancia de marcar la X de la Iglesia en la Renta

Desde el martes 11 de abril es posible presentar la declaración de la renta. Una gran oportunidad para contribuir al sostenimiento de la Iglesia en el desarrollo de su actividad caritativa, asistencial, educativa, cultural y pastoral.

Hasta el 30 de junio, marcando la ‘X’ de la Iglesia en tu declaración de la renta ayudas a más de 4 millones de personas. Recuerda, no pagarás más, ni te devolverán menos.





10 razones para marcar la ‘X’ de la Iglesia

1. Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia, ya que no supone trámites engorrosos, basta con marcar una ‘X’ en la casilla de la Iglesia. Si hemos recibido el borrador en casa, se debe comprobar que la casilla aparece marcada; de lo contrario, modificarlo es muy sencillo.

2. No te costará nada, porque no te van a cobrar más por la declaración al marcarla ni te van a devolver menos.

3. Demuestra el compromiso a la Iglesia y a la actividad que realiza.

4. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad de dinero.

5. Demostramos a la sociedad que son muchos los que valoran la labor que realiza la Iglesia. El perfil de las personas que marcan la ‘X’ de la Iglesia es muy diverso. Todos forman parte de la comunidad Xtantos.

6. Marcando la ‘X’ se ayuda a sostener a la Iglesia en el desarrollo de sus actividades: mantenimiento del clero, anuncio del Evangelio, vivencia de la fe y una inmensa labor asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo.

7. Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su ejercicio pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática.

8. Es una decisión libre y democrática que no perjudica a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y la de fines sociales.

9. Es el dinero mejor invertido. En la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia, cada año se puede conocer en qué emplea ésta sus recursos.

10. Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados en este tiempo de dificultad.

Respecto a este tema, el obispo de la diócesis, monseñor Casimiro López Llorente, ha informado que "estamos en el periodo de la Declaración de la Renta. Una forma sencilla, pero necesaria, de colaborar con tu Iglesia es poner la X en la Declaración de la Renta, impresa o digital, en la casilla correspondiente a la Iglesia católica. Un 0,7 por ciento de los impuestos se dedicará así a la ingente labor que la Iglesia desarrolla. Este sencillo gesto no le supone a nadie tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos. No cuesta nada poner la X en la Declaración de la Renta y rinde mucho. También hay que poner la X si sale a devolver, porque tampoco nos van a devolver menos. Marcar la X es, pues, absolutamente gratis; en definitiva, no cuesta nada. Nos hemos de preocupar personalmente de poner la X o, si nos hacen la declaración, nos hemos de asegurar de que se ponga. Comprobemos, en su caso, el borrador para comprobar que la casilla aparece marcada. En caso contrario, modificarlo es muy sencillo.

Si se quiere marcar además la casilla llamada “fines sociales”, se puede marcar las dos. El Estado dedicará un 0,7% de los impuestos a esos “fines” y un 0,7% a la Iglesia. Si no las marcamos, será el Gobierno quien decida el destino de esa cantidad".