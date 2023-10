La diócesis de Segorbe-Castellón anima a rezar por la paz

Mons. Casimiro López remitió el viernes pasado una carta a todo el pueblo de Dios de Segorbe-Castellón en la que transmite el dolor y especial preocupación los actos terroristas y los acontecimientos bélicos en Israel, en la franja de Gaza y países cercanos, que se unen a las guerras en Ucrania y en otras partes del mundo. Estas guerras, conflictos y actos terroristas, afirma el Obispo, provocan destrucción y la muerte de miles de vidas humanas inocentes y el sufrimiento de sus familias.

Sumándose a la petición del papa Francisco tras el rezo del ángelus el pasado domingo, convoca a toda la Iglesia diocesana este sábado a una Jornada de oración por la paz en Israel y en Gaza, en Ucrania y en el mundo entero, invitando a todas las personas de buena voluntad a unirse a esta Jornada.

Del mismo modo, insta a los sacerdotes que exhorten a los fieles a vivir esta Jornada de oración del próximo sábado 21 de octubre, que inviten a las comunidades a reunirse en las iglesias antes de la Eucaristía vespertina del sábado -o por la tarde del sábado- para una vigilia de oración rezando el Santo Rosario por la paz; y que tengan en cuenta esta intención en la celebración de las Misas de ese día, introduciendo en la oración de los fieles, una petición implorando de Dios el tan necesario don de la paz.

Junto a ello, López Llorente apela en su carta dominical a "afirmar que la paz es posible, necesaria y apremiante. Para ser plenamente humana, la paz comienza en el corazón de cada persona. Nace de la reconciliación con Dios, con uno mismo, con las personas, con la sociedad y entre los pueblos. Una paz así se nos escapa si no abrimos nuestro corazón a Dios y a su perdón en Jesucristo, que nos manda perdonar incluso a nuestros enemigos. La paz es a la vez tarea de todos. Ha de ser construida día a día con la implicación de todos. La paz no es la mera ausencia de guerras ni el equilibrio de las fuerzas adversarias ni el fruto de una dominación despótica. El Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in terris, señaló que los cuatro pilares sobre los que construye la paz auténtica son la verdad, la justicia, el amor y la libertad, y que tiene su corazón en el respeto a toda persona humana".