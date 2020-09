El día que mundo (periodístico) olvidó la distancia social

Tampoco el trabajo de periodista, muy llamado históricamente a estar al pie de la noticia, ya sea saltándose las actuales recomendaciones de seguridad sanitaria.

Unos errores de unos y otros que se han corroborado con la visita del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Pública José Luis Ábalos a la capital de la Plana. Y más concretamente, en el acto de firma del protocolo de actuación para el desarrollo de la Agenda Urbana Española.

Y es que, lo que debía ser un protocolario acto de firma, presentación y buenas palabras se ha transformado en la peor de las imágenes posibles. Por un lado por el flaco favor que se vuelve a hacer (una vez más) el sector periodístico. En un momento donde la distancia social es importante, ver a más de 15 profesionales rodeando sin apenas espacio a una personalidad política debería ser de todo menos realizable.

El problema llega, como siempre por la falta de unidad. Sólo se necesita una pequeña chispa para que el incendio se inicie, y sólo se necesita un periodista con ganas de preguntar para que otros 20 se amontonen. Desde luego, y estando en una situación de pandemia, este tipo de acciones se deberían de evitar.

Pero del mismo modo, para poder evitarlas se deben dar facilidades el sector. Y hoy, al menos desde el Ministerio, no se han dado. Y es que, pese a que parecía obvio, el equipo de Ábalos no había planteado una atención a medios. En efecto, desde fuentes gubernamentales no creían importante que el ministro atendiera a los periodistas justo un día después de perder una importante votación en el Congreso o visitando una ciudad afectadas por continuos retrasos y eliminación de servicios ferroviarios que son de su incumbencia.

A veces una foto puede llevar a infinitos puntos de vista aunque la realidad visual sólo sea una. En este caso, y bajo mi perspectiva, la conclusión en clara: ASÍ NO. O todos los protagonistas de la historia (periodista y protagonista) tenemos en cuenta que la nueva normalidad nos debe llevar a un cambio drástico en el modo de trabajar (para facilidad de ambas partes) o la imagen de la vergüenza se seguirá repitiendo durante meses.

Firma del protocolo

Más allá de esta reflexión, la noticia llegaba con la firma entre Ministerio y Ayuntamiento de Castelló (tal como ha recaldado en la presentación su alcaldesa, Amparo Marco) por la cual la capital de la Plana se convertía en la primera ciudad española en llevar a cabo el protocolo de actuación para la puesta en marcha de la Agenda Pública Española, que busca ayudar en el desarrollo sostenible de las ciudades, con el horizonte en 2030.

Para desarrollarlo se impulsará un paquete de medidas que ayuden a “un desarrollo denso y compacto” de las ciudades, tal como ha indicado Ábalos. Frente a ello, honor y responsabilidad mostrado por Marco, que confía en transformar a la capital de la Plana en ejemplo para el resto de localidades españoles.

En otro orden de cosas, Ábalos también ha sido cuestionado (sí, en el canutazo posterior) respecto a la situación ferroviaria en la provincia, con continuos atrasos en los cercanías y el AVE a Madrid cancelado por las obras del Corredor. Sobre ello, el ministro ha optado por lanzar balones fuera, y más allá de no querer concretar fechas, ha destacado la importancia que tendrá el hilo mediterráneo una vez esté finalizado.

Ábalos ha finalizado la visita a la capital, suponemos con más tranquilidad, visitando las instalaciones del Puerto de Castellón