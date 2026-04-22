Detenido un hombre en Castellón por el intento de secuestro de varios niños

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por intentar secuestrar a menores de edad.

Una persona ha sido detenida en Castellón de la Plana como presunto autor del intento de rapto de varios niños de corta edad. Según avanza la Cadena COPE tras confirmar este extremo con fuentes policiales, existen varias denuncias contra el arrestado, que se encuentra actualmente en las dependencias de la comisaría provincial.

La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos. Las mismas fuentes policiales han señalado que la persona detenida sufriría algún tipo de problema mental, un factor que se está teniendo en cuenta en las diligencias.

En busca de un fugitivo por agresión sexual

De forma paralela, la Policía Nacional mantiene activa una operación para localizar a un hombre de 45 años en paradero desconocido. Se trata de Vicente, un fugitivo que debería haber ingresado en prisión el pasado 9 de abril tras ser condenado por dos agresiones sexuales y coacciones.

El fugitivo, que se encuentra en búsqueda y captura, se deshizo de la pulsera telemática de control que llevaba impuesta. Este individuo ya había estado previamente en la cárcel por otras causas, incluyendo abuso a una menor, y todavía tiene causas abiertas con la justicia.

Un detalle relevante del caso es que Vicente se cambió el género en el DNI. Según las informaciones, esta modificación se habría realizado con la presunta intención de que no se le pudiera juzgar por violencia machista en sus causas pendientes.