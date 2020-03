El deporte en Castellón cierra por el Coronavirus

Todos los clubes deportivos castellonenses han suspendido la práctica deportiva y también permanecen cerradas las instalaciones

El Villarreal CF fue de los últimos clubes en anunciar que suspendía los entrenamientos durante las próximas dos semanas. Eso si los futbolistas continuarán ejercitándose en sus domicilios para intentar no perder la forma. Los amarillos , al igual que el CD Castellón en Segunda B todavía mantienen esperanzas de que se pueda retomar la competición, no sucede así en otros deportes como el Volei. La federación comunicó a los clubes que la temporada ponte punto y final. “Me parece una buena medida, aunque nos quedamos con ganas de seguir jugando al nivel que estábamos jugando y de poder hacer un buen papel en los playoffs por primera vez en la historia, pero la medida es de fuerza mayor”, comentaba Marcelo de Stefano, el entreandor del Illa Grau, que lamentablemente no podrá jugar el playoff.

Otro de los clubes afectados por este parón es el Servigroup Peñiscola. A su entrenador Juanlu Alonso le preocupa la perdida del estado físico de sus jugadores, “no sabemos cuando se va a volver, y seguramente a lo mejor luego al volver no hay periodo de preparación, y partirás de un gran periodo de inactividad. Además la preparación que puede hacer un jugador en su casa es muy limitada, nuestros jugadores no son futbolistas de élite y viven en pisos pequeños y así es muy difícil mantener una condición física adecuada”. Peñiscola de momento no podrá jugar los tres próximos partidos ante Magna Osasuna, Levante e Movistar Inter.

Además en la provincia de Castellón siguen cancelándose eventos deportivos. Hoy se ha suspendido la Maratón Vías Verdes Ojos Negros que tenía que disputarse el próximo 29 de Marzo.