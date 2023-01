Denuncian que el Gobierno sigue sin clarificar la nueva normativa sobre quemas agrícolas

El Gobierno, en una respuesta a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, respecto a la interpretación de la enrevesada nueva normativa sobre permisividad de quemas agrícolas, reconoce que todavía no ha analizado esta modificación ( impuesta por el PSOE en el Senado en noviembre) y que solamente después de este supuesto “ se valorará la necesidad de publicar una nota interpretativa al respecto por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “

Precisamente, en la pregunta, Mulet exponía como organizaciones afectadas como LA UNIÓ Llauradora reclama una clarificación acerca de la quema de residuos agrícolas.

En octubre, en el Congreso, prosperó una enmienda a “la Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas” que consiguió con una disposición nueva, la modificación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, objeto de esta polémica.

Mediante esta enmienda se había conseguido eliminar el polémico punto 3 del Artículo 27 respecto a la Eliminación de residuos. que se usó para interpretarlo de una manera restrictiva para sancionar a agricultores por continuar con el sistema de quemas tradicionales ( artículo que ya se ha eliminado “ 3. Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario …”.

A pesar del consenso generalizado a excepción del PSOE, durante la tramitación de esta ley en el Senado, el partido que sustenta al Gobierno quiso eliminar esta modificación y volver al texto original, prohibiendo todas las quemas, finalmente, pactando con ERC-Bildu y Junts, prosperó un texto, que retrocedía en lo avanzado en el Congreso, “no permitiendo la quema de residuos agrícolas, “excepto para las pequeñas y micro explotaciones agrarias, ( sin especificar que son “pequeñas o micro explotaciones) y que sólo podrá permitirse la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de prevenir los incendios

De nuevo, un paso atrás que genera total desprotección a los agricultores “ no sabemos a partir de cuanto consideran pequeña explotación, y de nuevo lo dejan todo a criterios fitosanitarios, cuando recordemos que el principal problema del País Valenciano es que somos un terreno de minifundios, con muchas zonas montañosas, donde se vuelve prácticamente imposible o super encarecedor entrar trituradoras o desplazar los restos de podas; eso puede provocar un masivo abandono de cultivos que ya no son viables económicamente, pero que se transformaran en un lujo inasumible al encarecer el tratamiento mecánico del resto de podas. Se pide poder quemar no pot motivos fitosanitarios de plagas, sino por ser la única opción viable”

Según Mulet, “ el texto del Congreso acababa con esta prohibición y no consideraba residuos los restos de podas agrícolas, abría una puerta a una regulación sensata del tratamiento del resto de podas, el PSOE se entestó en dar marcha atrás y pactó un retroceso con otros grupos, y contó con nuestro voto en contra. Ahora, cuando le pedimos que interprete un texto impuesto por su partido, el Gobierno, dos meses después, dice que todavía no lo ha analizado, si eso no es tomar el pelo a la ciudadanía, es que es algo peor”