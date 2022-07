Denuncian las listas de espera en pediatría en centros de Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que, debido a la falta de profesionales de Pediatría, en los centros de salud del departamento de Castellón las esperas para que los menores puedan ser atendidos rozan los 20 días, tanto el caso de las consultas telefónicas como el de las presenciales.

“Según consta en el Plan de Vacaciones que ha ratificado la propia Conselleria de Sanitat para este verano, únicamente se han aprobado 24 días de sustitución para cubrir los 570 días necesarios correspondientes -a razón de 30 días por profesional- , a los 19 pediatras de los centros de salud de Almassora, Fernando el Católico, Rafalafena, Palleter y el Grau de Castellón”, han lamentado desde CSIF.

Desde la central sindical han detallado que, por centros, “para los cuatro pediatras de Almassora se han aprobado cero días de sustitución, al igual que sucede con los cuatro pediatras de Fernando el Católico y los cuatro de Rafalafena; mientras que para los cuatro pediatras de Palleter solo se han aprobado 9 días y para los tres del Grau de Castellón apenas 15 días”.

Por lo que se refiere a instalaciones como el Raval Universitari e Illes Columbretes, desde la central sindical han denunciado que “en el plan de Sanitat para este verano pone que se va a sustituir a 3 de los 6 profesionales de Pediatría que dan servicio a ambos centros (4 en Illes Columbretes y 2 en Raval Universitari) cuando la realidad es que, a fecha de hoy, no solo no se ha sustituido a ninguno de ellos sino que el caso del Raval desde el pasado 25 de mayo una de las plazas está vacante y no se ha tomado ninguna medida para reforzar el servicio”.

“Esta situación está obligando a los profesionales a cubrirse entre ellos y a ampliar sus agendas, que según las sociedades científicas no deberían sobrepasar las 25 visitas diarias, a más de 60 ó 70 pacientes por jornada, lo que implica posibles errores debido a la enorme sobrecarga asistencial”, han criticado desde CSIF, que han pedido a Sanitat que “revise cuanto antes esta realidad para aliviar de manera urgente tanto las listas de espera como la insostenible asignación de tareas y pacientes que sufre el personal sanitario desde hace meses y que no hace sino agravarse día tras día”.