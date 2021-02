El PP denuncia que José Martí mintió en el pleno sobre una sentencia favorable a Diputación

El Partido Popular ha lamentado hoy que el presidente de la Diputación, José Martí, mintiera en la última sesión plenaria como han tenido que admitir ahora. El PP preguntó por la sentencia a favor de la Diputación con un ingreso de 316.000 euros gracias al recurso interpuesto en 2018 por el equipo de gobierno del PP.

Una sentencia que se falló en noviembre del año pasado y que el equipo de gobierno ocultó a la opinión pública y a los medios de comunicación. Al ser preguntado, el presidente Martí aseguró –como consta en acta- que cuando conociera el fallo, lo daría a conocer. Sin embargo, ya una semana antes el propio presidente ya había firmado la petición de ejecución de la sentencia en cuestión: es decir, mintió.

Vicent Sales, portavoz del PP en la Diputación, ha lamentado hoy que “el equipo de gobierno mienta a la opinión pública y a los medios de comunicación y, lo más triste es que se haga en sesión plenaria”. Un hecho grave que “pone en tela de juicio a la institución y su transparencia” y que evidencia que “están politizando una institución y jugando a un juego sucio que no beneficia a nadie”.

Sales considera que “aún no han explicado por qué lo ocultaron” y para el popular “nos lleva a pensar que no querían reconocer la buena gestión del PP ya que han ocultado esta sentencia, pero, en cambio, sí han hecho rueda de prensa para dar a conocer un fallo que no es firme ni siquiera”. El portavoz recuerda que “lo que hicimos en su día es lo mismo que habríamos hecho ahora: defender los intereses generales de la Diputación y de la provincia”.

Vicent Sales ha animado al equipo de gobierno “a asumir que están gobernando, que no son la oposición y que lo que los ciudadanos esperan es que solucionen los problemas, no que jueguen a hacer batallitas” y ha lamentado que “de momento, los grandes hitos de este equipo de gobierno son ‘tweets’ burlándose de los hosteleros, pagar nóminas a diputados por no trabajar o gastarse dinero en sillones”.