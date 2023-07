La defensa de territorio contra las macroplantas solares, generador de consenso para las generales

Las asociaciones contra los macroproyectos de plantas fotovoltaicas de la Plana Alta y l'Alcalatén, que trabajan de manera coordinada a nivel comarcal, Nostra Terra (Les Coves de Vinromà); Per un Cabanes viu (Cabanes); Junts per la Terra (Vall d'Alba); La terra, nostra casa (Vilafamés) y Defensem les nostres arrels (Les Useres) se han reunido con los diferentes cabezas de lista de los principales partidos políticos, Compromís-Sumar, PSPV-PSOE y PP con el objetivo de firmar unos acuerdos contra los macroproyectos de plantas fotovoltaicas. Se ha tratado de contactar con Vox, pero no ha respondido a la solicitud de las asociaciones.

Los candidatos de Compromís-Sumar, PSPV-PSOE y el Partido Popular han firmado los acuerdos. El contenido de este compromiso se basa en que la implantación de las energías renovables siga criterios de racionalidad y eficiencia, respetando el medio y las actividades socioeconómicas de las comarcas y teniendo en cuenta a sus vecinos. Las demandas de las asociaciones eran seis: instar de forma contundente a las instancias competentes para que hagan cumplir de forma rigurosa la legislación vigente en las empresas promotoras; instar a que se legisle preservando unas economías que están funcionando y permitiendo la supervivencia del mundo rural; proponer con urgencia una zonificación y ordenación territorial desde las administraciones públicas para establecer en qué zonas la implantación de las energías renovables es necesaria, racional y tiene menor impacto en la vida y el medio rural; el establecimiento de las centrales generadoras de energía cerca de los centros de consumo; y la priorización del autoconsumo y del ahorro energético.

Aparte de los acuerdos, los candidatos han planteado diferentes propuestas y acciones a desarrollar.

Carlos Navarro de Compromís-Sumar firmó el compromiso, propuso crear una Mesa contra las macroplantas fotovoltaicas en la Diputación de Castellón, así como proporcionar información jurídica y apoyo técnico tanto a las personas afectadas como a las asociaciones. Susana Ros del PSPV-PSOE, firmó los acuerdos y se comprometió a cumplir con las propuestas incorporadas en su programa electoral ya gestionar una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Alberto Fabra del Partido Popular, ha acordado revisar los expedientes de los macroproyectos fotovoltaicos vigentes y ordenar el territorio para garantizar una ubicación coherente y racional de este tipo de proyectos.