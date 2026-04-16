El debate sobre la regularización de inmigrantes destapa la precariedad del sector de los cuidados

El debate sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes que impulsa el Gobierno central ha puesto de manifiesto la situación del sector de los cuidados, un ámbito altamente feminizado y con una gran presencia de trabajadoras extranjeras. En este contexto, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Segorbe-Castellón ha organizado una jornada bajo el lema "Cuidamos de las mujeres que nos cuidan" para analizar la precariedad y la dignidad de estos empleos esenciales.

Un sector feminizado y en la sombra

Los representantes de la HOAC, Ana y Guillermo, han explicado en una entrevista en COPE Castellón que el sector de los cuidados es fundamental, pero a menudo invisible. Según las cifras que manejan, "alrededor del 90% son mujeres" y existe un porcentaje muy significativo, de "más del 60% de personas inmigrantes", que se dedican a estas tareas. Esta realidad será uno de los ejes centrales del encuentro que se celebra esta tarde.

La jornada contará con testimonios que reflejan dos realidades laborales muy distintas. Por un lado, las cuidadoras que trabajan para empresas o la administración con un contrato regular y condiciones laborales reconocidas. Por otro, un gran número de mujeres que trabajan en domicilios particulares, a menudo con acuerdos verbales porque, como señala Ana, "son personas que no pueden ser contratadas por estar en situación irregular".

Son personas que no pueden ser contratadas por estar en situación irregular" HOAC Segorbe-Castellón

La precariedad de la economía sumergida

Esta situación irregular aboca a muchas trabajadoras a la economía sumergida, un empleo "de los que llamamos informal, en negro", lo que supone para ellas "una gran inseguridad" y condiciones que no son dignas. Ana subraya que estas personas están "excluidas de todos los derechos" que tienen el resto de trabajadores, una realidad que desde la HOAC reclaman revertir.

Guillermo añade que es fundamental reconocer la dignidad de este empleo. "Es un trabajo y no le damos la importancia que realmente tiene", afirma, y recuerda que son "trabajos esenciales" cuyo valor se hizo patente durante la pandemia. "Estas personas que cuidan están manteniendo nuestra sociedad", sentencia.

Es un trabajo y no le damos la importancia que realmente tiene" HOAC Segorbe-Castellón

Buscar soluciones y dignificar el trabajo

El encuentro, que tendrá lugar en los salones de la parroquia San José Obrero, no solo busca exponer esta realidad, sino también generar un debate. El objetivo es lanzar la pregunta: "¿Qué podemos hacer para dignificar y sacar a la luz a todas esas personas que realizan este trabajo tantas veces oculto?". Desde la organización insisten en la importancia de actuar tanto a nivel personal como social.

Esta jornada se enmarca en la campaña de la HOAC "Cuidar el trabajo y cuidar la vida", que promueve un "cambio de paradigma" para poner a las personas por delante del beneficio económico. Ante una población envejecida, la organización ve crucial afrontar cómo sostener los cuidados, escuchando las demandas de las trabajadoras y apoyando las buenas prácticas que ya existen en el sector.