Dani Parejo confía en que “el Villarreal peleará por ganar títulos”

El centrocampista Dani Parejo se ha presentado como nuevo jugador del Villarreal C.F. ante los medios de comunicación en el Estadio de la Cerámica, tras haber vestido durante nueve temporadas la elástica ché. Durante su comparecencia en la sala de prensa, el fichaje ha hablado sobre los objetivos del nuevo proyecto, así como de su situación personal deportiva.

El futbolista se ha mostrado muy optimista de cara a los retos que afrontará el equipo en la temporada 20/21, en la que confía en competir por algo más que una clasificación europea: “El Villarreal siempre ha mostrado que es un grande de España. Vengo a un club que lucha por entrar en Champions y, por supuesto, pelear por títulos. Ojalá podamos lograrlo”. En esta línea ha asegurado que la entidad “está haciendo un gran esfuerzo, no solo conmigo, sino con todos. Ha traído a un míster que ha pasado por grandes equipos”.

Tras un traspaso enmarcado en la polémica gestión de Lim en la capital del Turia, el futbolista ha querido matizar que está centrado en el presente: “Estoy orgulloso de mi pasado, pero ahora sería una falta de respeto hablar de algo diferente, me preocupa nuestra preparación para esta campaña, en la que podemos hacer cosas importantes”.

La calidad demostrada por el madrileño durante su carrera, hace inevitables las comparaciones con grandes mediocentros que vistieron de amarillo. Parejo ha opinado sobre sus similitudes con Bruno Soriano y Marcos Sena: “Es una responsabilidad. Yo soy un jugador participativo y con descaro porque no me escondo, me gusta llevar el peso del partido. Si me comparan con ello es un orgullo y un reto”.

Explicando sus cualidades, el de Coslada ha reconocido que el juego del Villarreal se adapta perfectamente a sus condiciones: “Se asimila un poco al estilo de la cantera del Barcelona. Es evidente que a mi forma de ver el fútbol y de ejecutarlo me viene muy bien, porque lo entiendo así. Se está formando un muy buen proyecto y creo que he elegido bien. Es el mejor sitio en el que podía estar”.

En cuanto a su adaptación, el internacional español ha hablado sobre su nuevo técnico, con quien ya compartió experiencias en el Valencia: “He tenido la suerte de estar un año con él. Conozco cómo trabaja, aunque hace bastante tiempo y ha pasado por plantillas muy grandes”. Además, ha asegurado que su llegada está siendo más fácil con la ayuda de sus compañeros: “Muchos me han hablado muy bien del club y tengo que dar las gracias al vestuario por su buen trato y acogida”.

Ante las especulaciones de que la cercanía de Vila-real con su residencia habitual ha sido un factor determinante para la elección, Parejo ha asegurado que su decisión fue estrictamente deportiva: “Lo primero que pensé es venir aquí porque se juntan una serie de características en las que puedo encajar perfectamente. En todo momento he pensado a nivel profesional. Si hubiese estado en otro sitio, pelearía por ir allí aunque tuviese que cambiar de casa”.