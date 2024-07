Cuidado de los Peludos Durante el Verano: Recomendaciones Esenciales

Evitar Salir en Horas de Calor Intenso

"Una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta es no sacar a los perros a las horas que haga más calor", señala la Dra. Pavo. Las temperaturas altas pueden ser especialmente peligrosas para los perros braquicéfalos, como los bulldogs, que tienen un hocico más chato y pueden sufrir más las consecuencias del calor. Es crucial planificar los paseos temprano por la mañana o al final de la tarde cuando las temperaturas son más frescas. Del mismo modo que las personas, los peludos también pueden sufrir golpes de calor y deshidratación, por lo que es vital ajustar sus rutinas diarias.

Comprobar la Temperatura del Suelo

Antes de salir a la calle con nuestros perros, la Dra. Pavo recomienda colocar el dorso de la mano en el suelo para verificar si está demasiado caliente. "Si no podemos aguantar el dorso de la mano más de cinco segundos, es mejor no sacar a nuestro perro esas horas de calor", explica. Esto es crucial para evitar que los perros se quemen las patas, una situación dolorosa y que ella misma ha observado en varias ocasiones. Además, caminar sobre superficies más frescas como la hierba puede ser una buena alternativa. De la misma manera que los dueños, las mascotas no llevan calzado y son más susceptibles a las superficies calientes.

Mantener una Buena Hidratación

La hidratación es fundamental para el bienestar de nuestros perros durante el verano. "Cada vez que vayamos a salir a la calle con nuestro peludo, debemos llevar un recipiente con agua", sugiere la veterinaria. Existen botellas especiales para perros que facilitan este proceso, permitiendo que beban cómodamente en cualquier lugar. Mantener una adecuada hidratación ayuda a prevenir los golpes de calor, una condición peligrosa y frecuente en esta época del año. Al igual que las personas, las mascotas necesitan estar bien hidratadas para mantenerse saludables y activas.

Proveer Sombra y Refrescar las Zonas Vulnerables

En lugares como la playa o la piscina, es vital tener una zona de sombra disponible para el perro. "Si el perro se moja, va a estar más fresco. Pero si no, hay que ir mojándole las zonas más vulnerables, como las axilas, la barriguita y la ingle", recomienda la Dra. Pavo. Mojar estas áreas ayuda a mantener la temperatura corporal del perro en niveles seguros y a prevenir los golpes de calor. Es importante recordar que nunca debemos mojar la zona del lomo directamente expuesta al sol, ya que podría hacer el efecto contrario. Así como los humanos, las mascotas necesitan refugiarse del sol y refrescarse para evitar el sobrecalentamiento.

Reconocer los Signos de Golpe de Calor

Es importante estar atentos a los signos de un golpe de calor, que incluyen comportamientos inusuales, vómitos, náuseas y desmayos. "Si notamos que el perro empieza a buscar sombra, o muestra signos de malestar, debemos actuar rápidamente", aconseja. La detección temprana y la acción inmediata son cruciales para evitar complicaciones graves. Proporcionar sombra, agua fresca y, si es necesario, mojar las zonas vulnerables del cuerpo del perro, puede salvarle la vida. Al igual que los dueños, los animales pueden mostrar signos de agotamiento por calor, y es esencial responder de inmediato.

Viajes en Coche y en Avión

Para los viajes en coche, la veterinaria enfatiza el uso del aire acondicionado y nunca dejar al perro solo en el vehículo. "Mantener una temperatura adecuada y llevar agua siempre en el coche es fundamental", indica. Incluso una breve exposición al calor dentro del coche puede ser fatal para un perro. Para los viajes en avión, recomienda buscar aerolíneas que permitan que el animal viaje en la cabina con el dueño y cumplir con todos los requisitos legales, como el pasaporte y las vacunas necesarias. Viajar en cabina reduce el estrés y los riesgos asociados con el transporte en bodega. Como las personas, los peludos pueden sufrir estrés durante los viajes, por lo que es importante tomar medidas para garantizar su comodidad y seguridad.

Residencias Caninas

Finalmente, al considerar una residencia canina, es crucial elegir una que ofrezca seguridad, espacios adecuados y personal capacitado. "Debemos asegurarnos de que nuestros perros estarán bien cuidados y que la residencia cumpla con todos los requisitos sanitarios", concluye la Dra. Pavo. Verificar las instalaciones, la formación del personal y las políticas de manejo de los animales es esencial para garantizar que nuestros perros reciban la mejor atención posible durante nuestra ausencia. Al igual que los humanos, los animales necesitan un entorno seguro y cuidado cuando están lejos de casa.

Siguiendo estos consejos, podemos asegurar que nuestros perros disfruten del verano de manera segura y feliz. ¡Cuida a tu perro y disfruta del verano junto a él!