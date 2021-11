Cubillas: “Da rabia haber parado porque la dinámica era muy buena”

En el CD Castellón se cuentan las horas que faltan para poder volver a competir. Los contagiados de covid-19 siguen pasando pruebas pcr para comprobar si ya no tienen el virus. David Cubillas fue el primero contagiarse y también ha sido el primero que ha dejado atrás la enfermedad, tal y como ha explicado en Deportes COPE.

“Los primeros dos o tres primeros días si que fueron malos, con fiebre y malestar, pero después todo bien", aunque "todavía tengo que recuperar el olfato y el gusto. Poco a poco ya puedo salir a la calle y con ganas de volver a la normalidad".

La covid le obligó a "estuve 10 días encerrado en casa y ya he dado negativo. Yo nunca había pasado el Covid, no sé cómo ni cuándo me contagie”, explicaba el delantero

Cubillas fue el primer nombre que anunció el club como contagiado, y luego hasta un total de ocho futbolistas y dos miembros del cuerpo técnico. “No sé si yo fui el primero en contagiarme. Yo intenté aislarme lo máximo posible" y destaca que "el viaje a Algeciras creo que también influyó al estar todos juntos en el autobús”, comentaba el jugador albinegro.

La gran preocupación por la gravedad de la enfermedad en un primer momento dejó paso a la dificultad para entrenar en el domicilio de cada futbolista. ”Los compañeros están todos bien, intentando trabajar lo que pueden en casa. Cuando demos todos negativo pues ya nos podremos juntar", algo que se espera pueda producirse el lunes y que la plantilla retome los entrenamientos.

Mientras, han efectuado trabajo individual en sus domicilios, según los planes diseñados por el preparador físico, Sergi López. El atacante castellonense señala que "he intentado no estar parado, los primeros 3 días estuve parado y durante los 7 días restantes hice algo. Ahora ya he podido salir a la calle y correr algo para perder la forma lo menos posible”, concluye David Cubillas.