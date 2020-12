Cuatro colegios de Uganda participan en los Premios Jesús Medrano de tarjetas de Navidad

En su undécima edición, cuya convocatoria está abierta a la recepción de postales hasta el próximo 11 de diciembre, se suma la participación de alumnos y alumnas de cuatro centros educativos de Uganda, de la mano de un proyecto impulsado por una profesora del Colegio de Educación Especial Rosa Llácer de Valencia. Maica Mollá Tormo ha sido clave para que los chicos y chicas de estas escuelas (Welfare Needs School, Smiling Hearts Children’s Home Project, Welfare Primary School Entebbe y Turn for Hope Organisation Kakitaka) hayan hecho llegar decenas de tarjetas en esta edición de la convocatoria. Se trata de un colegio de Educación Especial, dos centros de Primaria y uno más de una organización no gubernamental.

Mollá ha involucrado a los colegios ugandeses a partir de su propia experiencia con el concurso: “en mi centro ya hace años que participamos, y pedí a la organización ayuda económica para poder enviarles materiales para la elaboración de postales”. La respuesta ha sido excelente, con más de 60 tarjetas ya recibidas en las últimas semanas, en cuyo envío ha contado con la complicidad de los profesores de las escuelas ugandesas, que envían las tarjetas a través de Internet.

Esta es una de las iniciativas que han hecho diferente esta edición, marcada por las limitaciones de la pandemia. La convocatoria, que tiene el objetivo de mantener y estimular nuestras costumbres y tradiciones, ha sumado en esta ocasión la posibilidad de presentar tarjetas por vía telemática, a través de un formulario habilitado en su web www.premiosjesusmedrano.es, además de las vías tradicionales (en la sede de la asociación, calle Enseñanza nº 9 de Castelló y mediante correo postal)

Cabe recordar que la convocatoria cuenta con instituciones y empresas colaboradoras cuya complicidad resulta esencial para el concurso, desde la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana hasta la Asociación de Vecinos Zona Centro de Castellón, pasando por el Ayuntamiento de Castelló, la Diputación Provincial, Turisme de la Comunitat Valenciana, el Patronato Municipal de Fiestas de Castellón, la Fundación Dávalos-Fletcher, Cajamar, BP Oil, Librería Argot, Coca-cola, Higinio Mateu, PubliValencia, Mudanzas Paco Valls, Pirotecnia Peñarroja, A1F Sport, Asociación Provincial de Alzheimer (AFA Castellón) y FAMPA Penyagolosa.