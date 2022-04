CSIF reclama la dotación de vehículos sanitarios en diversos puntos del departamento de Vinaròs

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha reclamado a la Conselleria de Sanitat que “cumpla su palabra” y dote de vehículos los Puntos de Atención Continuada (PAC) ubicados en el departamento de salud de Vinaròs que, a fecha de hoy, carecen de dicho servicio.

Según han explicado desde CSIF, “en su día el Consell concedió 8 vehículos a los PAC de esta zona, entre los que figuraban cuatro coches 4x4 para Forcall, Morella, Sant Mateu y la Pobla de Benifassà, así como otros cuatro vehículos gasolina de cinco plazas para Alcalà de Xivert, Alcossebre, Vinaròs y Benicarló”. “Sin embargo, a fecha de hoy, la realidad es que los todoterreno prometidos en 2018 siguen sin llegar y, en la nueva distribución de vehículos de gasolina aprobada por Sanitat, el coche dedicado a Alcossebre se ha reasignado a Peñíscola, dejando a este municipio sin el servicio”, han indicado desde CSIF.

Por lo que se refiere al PAC de Traiguera, desde la central sindical han detallado que “aunque en un principio no se le concedió un vehículo 4x4 porque los desplazamientos médicos los asumía la ambulancia de transporte no asistido de que dispone el centro sanitario, desde hace un par de años ha cambiado la normativa y los facultativos y enfermeros no pueden usar la ambulancia, sino que también deben desplazarse en su coche particular para cubrir todos los avisos que surgen”.

“Estamos hablando de una zona que, además de contar con una orografía complicada, se caracteriza por albergar masías muy distantes entre sí, carreteras escarpadas y unas condiciones climatológicas especialmente adversas en invierno, circunstancias a las que se suma además la escalada de precios que han experimentado los combustibles”, han recalcado desde CSIF, que han pedido al Consell que “cumpla su palabra y habilite cuanto antes los medios necesarios para evitar que el personal médico y de Enfermería de esta zona tenga que cubrir todos los avisos con sus vehículos particulares y garantizar un servicio sanitario de calidad a la población”.