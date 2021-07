CSIF pide rapidez a Sanitat en la puesta en marcha del Centro de Salud de Constitución

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha reclamado a la Conselleria de Sanitat que “agilice” las obras del consultorio Constitución, tras anunciar la adquisición de un local entre la calle Herrero y la avenida Burriana de Castellón. Una obra que, según ha recordado el sindicato, “acumula más un año de retraso, pese a ser una instalación absolutamente necesaria para descongestionar el centro de salud de Palleter, que se encuentra totalmente colapsado en estos momentos”.





Desde CSIF han recordado que la asociación de vecinos de Constitución ya presentó el pasado octubre un escrito ante la Conselleria de Sanidad para exigir de manera oficial la reubicación del consultorio en un local cercano a las antiguas instalaciones, situadas en la calle Cuevas de Vinromá, y el 4 de noviembre el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la oferta de adquisición. Una oferta que no se ha materializado hasta ahora, cerca de 8 meses después.





“Con el objetivo de estudiar varias alternativas, el pasado 3 de diciembre de 2020 se reunió a la junta de personal y se indicó que el plazo máximo para abrir el nuevo local sería de seis meses, un plazo que no se ha cumplido”, han lamentado desde CSIF.





Desde el sindicato han remarcado además que, entre otras consecuencias, “mientras los profesionales sanitarios no dan abasto para atender al elevado volumen de pacientes, ya que pese a que el centro está concebido para atender a unas 17.000 SIP en la actualidad debe asumir cerca de 30.000, no hay suficientes consultas para todos los médicos y, además, este verano no se están cubriendo las bajas y vacaciones del personal, lo que supone que ahora en julio solo hay operativos 10 de los 17 médicos de que dispone el centro para atender toda la demanda asistencial, una cifra de personal que aún se reducirá todavía más en el mes de agosto con motivo de las vacaciones de verano”.





“Tanto los pacientes como el personal sanitario del centro de salud de Palleter llevan meses denunciando esta situación, por lo que reclamamos a la Conselleria de Sanitat que sea especialmente sensible, agilice la puesta en marcha de las obras y resuelva, de una vez por todas, una situación que, por desgracia, no es un caso aislado en nuestra provincia", han indicado desde CSIF.





A modo de ejemplo, desde el sindicato han apuntado al centro de salud del Raval Universitari “que fue anunciado por primera vez el 22 de noviembre de 2016, parece que por fin va a abrir ahora sus puertas tras más de cinco años de espera”, o al consultorio auxiliar de Vilafamés, “también prometido sistemáticamente desde noviembre de 2016 y pendiente desde entonces”.





Actuaciones pendientes a las que se suman la reforma y ampliación del centro de salud Vall d'Uixó I, "también pendiente desde hace cinco años"; el nuevo centro de salud de Oropesa, "que se anuncia desde hace más de dos años y del que no se sabe nada"; o la reforma del centro de salud de Nules, "sin avances desde que se anunció en 2018", entre otras iniciativas.





“Parece que, cuando se trata de Castellón, la Conselleria de Sanitat se toma las obras con mucha calma”, han valorado desde el sindicato, por lo que han pedido a la Generalitat que “especialmente ahora, cuando la pandemia está poniendo especialmente el foco en la importancia de la atención sanitaria, pase de las palabras a los hechos y agilice la puesta en marcha de las infraestructuras que llevan años anunciadas en la provincia y que, a fecha de hoy, siguen sin ejecutar”, han remarcado.