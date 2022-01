CSIF alerta de "saturación extrema" de trabajo para los facultativos sanitarios del PAC Trullols

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha denunciado la “sobrecarga” de tareas que afecta a los profesionales sanitarios que cubren los turnos de guardia en instalaciones como el Punto de Atención Continuada (PAC) Trullols de Castellón.





Según han lamentado desde CSIF, “los tres facultativos que se encargan de la atención sanitaria en esta instalación durante el fin de semana deben asumir también el seguimiento de los casos positivos de coronavirus de los centros de salud de 9 d’Octubre, Pintor Sorolla, Illes Columbretes, Rafalafena, Gran Vía, Barranquet y San Agustín”.





“Esto supone que, además de atender las urgencias sanitarias que puedan producirse, durante cada turno de trabajo debido a la elevada incidencia de la pandemia estos tres facultativos deben repartirse unas 1.000 llamadas de media de pacientes por cada jornada de trabajo”, han comentado.





Desde la central sindical han calificado de “insostenible” esta situación, ya que “si los medios sanitarios disponibles en Atención Primaria ya son escasos de por si, sobrecargar aún más a los profesionales no hará sino empeorar tanto la calidad de la atención que recibe la ciudadanía como las condiciones laborales de un colectivo que se encuentra totalmente desbordado”.





Por ello, desde CSIF han pedido de nuevo a la Conselleria de Sanitat que “tome medidas inmediatas para resolver la situación insoportable que se vive tanto en los centros de salud como en los consultorios auxiliares, con profesionales que no dan abasto debido a la escasez de personal que sufren desde hace años y que no ha hecho sino agravarse durante la pandemia por las renuncias y bajas que no se cubren”.