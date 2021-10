El PP en contra de la reforma de la avenida Lidón: "No se debe acometer"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha reiterado su “total y absoluto posicionamiento en contra del proyecto de peatonalización y cierre al tráfico de la avenida Lidón. La reforma no se debe acometer. La alcaldesa de la capital de la Plana ha de escuchar a los vecinos, que están desesperados e impotentes al ver que el proyecto avanza en contra der su voluntad”, ha declarado. En este sentido, recuerda que “hasta el Síndic de Greuges ha afeado a la alcaldesa el ninguneo a los vecinos”.

Begoña Carrasco se ha expresado así después de la última reunión vecinal, celebrada por la asociación de vecinos de Rafalafena, en la que tomaron parte casi un centenar de residentes, y a la que asistieron el portavoz adjunto del PP, Sergio Toledo, y el concejal Juan Carlos Redondo. En ella quedó patente una vez más el malestar ciudadano hacia una iniciativa que “nadie ha pedido, que no es necesaria y que va a ser perjudicial no solo para los vecinos de la propia avenida, sino para el conjunto de los castellonenses, puesto que la avenida Lidón es una de las arterias de entrada y salida de la ciudad”.

“Más de dos años hace que se viene hablando de este asunto. Más de 24 meses en los que la alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo Marco, no ha recibido a los vecinos, ni les ha ofrecido las explicaciones necesarias que sustenten la inversión de más de 3 millones de euros. Si no las ha dado será, se deduce, porque no las hay”, ha insistido.

La portavoz del Partido Popular recuerda que “ya presentamos en su momento una moción en el pleno pidiendo la desestimación del proyecto y que ese dinero se destinase a desarrollar inversiones en otros puntos de la ciudad que sí se necesitan, pero PSOE, Compromís y Podemos volvieron a utilizar el rodillo de su mayoría para rechazarla y seguir adelante con sus planes”. También recuerda que el PP ha puesto el asunto en manos del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, para que haga el seguimiento de la queja que los vecinos han elevado al Comité de Peticiones de la Unión Europea, solicitando el amparo que “el gobierno tripartito de Castellón no les brinda, porque ni el proyecto va a eliminar el CO2 que se asegura ni se ha respetado la participación ciudadana, puesto que los vecinos, en su mayoría, han expresado su negativa hasta la saciedad, incluso con protestas semanales frente al Ayuntamiento o con cortes de la propia avenida Lidón”.

“El PP hemos estado al lado de los vecinos desde que el equipo de gobierno de Castellón lanzó la idea en un titular de prensa, estamos de su parte ahora mismo y seguiremos de su lado de cara al futuro. La peatonalización y cierre de la avenida de Lidón no es un proyecto prioritario ni positivo para los castellonenses tal y como está concebido ahora mismo”, insiste.

“Entendemos y compartimos la preocupación de los residentes y usuarios de la avenida de Lidón, porque saben que el proyecto está adjudicado y que la calle se ha llenado ya de marcas señalizando servicios públicos, síntoma de que muy pronto van a entrar las máquinas a levantarlo todo”, ha advertido.

“El gobierno de Castellón de PSOE, Compromís y Podemos van a volver a crear un problema donde no lo hay. En eso son expertos. La capital tiene mil y un problemas que resolver, como son los centros de salud cerrados, el desmantelamiento del CICU o del Hospital Provincial, los mosquitos o la falta de inversión en infraestructuras básicas como el Corredor Mediterráneo o la Ronda Oeste. En lugar de eso, la alcaldesa gobierna de espaldas a los vecinos, a los que desprecia cada vez que no los recibe, demostrando que la falta de transparencia, de participación ciudadana y de escucha de las demandas ciudadanas se han convertido en la marca de la casa”, ha concluido la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco.