Concurso de microrrelatos contra la violencia de género para jóvenes de 14 a 18 años de edad

La Diputación Provincial de Castellón ha convocado, en colaboración con la Asociación de Familiares de Víctimas Rocío López Agredano (Afavir), las bases del XI Concurso de Redacción de Microrrelatos Rocío López Agredano, destinado a los jóvenes de la provincia con edades comprendidas entre 14 y 18 años, que cursen estudios de educación secundaria, bachillerato o ciclos formativos en centros educativos de la provincia de Castellón. La temática versa, un año más, sobre una reflexión personal acerca de la violencia ejercida sobre las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones (relaciones sentimentales, ámbito doméstico, laboral, social, sexual, cultural, etc.).

El alumnado podrá presentar su relato en castellano o valenciano y únicamente se aceptará un escrito por cada estudiante. La extensión de las redacciones con formato de microrrelato (prosa, poesía, letra de canción, etc.) no podrá superar las 200 palabras, sin incluir el título, que se presentará pero no contabiliza. Todas las personas que participen, independientemente de su edad o sexo, concursarán en una de las dos categorías disponibles: Categoría A (3º y 4º ESO) y Categoría B (bachillerato y ciclos formativos).

La vicepresidenta de la Diputación y titular del área de Igualdad, Patricia Puerta, ha explicado que este concurso permite a la juventud de la provincia ‘’aportar pensamientos, reflexiones, e ideas para conseguir la eliminación del maltrato y cualquier tipo de violencia de género y machista”. Al respecto, ha invitado a compartir en este relato ‘’una experiencia personal en primera persona o que haya vivido alguien cercano’’.

Puerta ha recordado que el plazo de presentación se mantiene abierto hasta el día 5 de noviembre de 2021 a las 15:00 horas. Serán seis los microrrelatos ganadores del Concurso. Los dos primeros premios serán obsequiados con una tableta, mientras que los cuatro siguientes recibirán auriculares inalámbricos. Quienes participen en el concurso contarás así mismo con un diploma nominativo acreditativo por su participación en el mismo. Desde la institución provincial se invitará a asistir a la alumna o alumno que haya obtenido uno de los premios para su lectura, acompañados por sus familiares, profesorado y alumnado, según las restricciones sanitarias vigentes en esa fecha.

Atendiendo a las bases, se constituirá un Jurado Calificador, integrado por dos representantes de la Corporación Provincial y dos representantes de la Asociación Afavir, que serán los que designarán a los ganadores.