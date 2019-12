Concierto de Navidad este jueves en la Concatedral de Santa María

Fundació Caixa Castelló, con la colaboración de la Diputación de Castellón y la Diócesis de Segorbe-Castellón, programan en la Concatedral de Santa María de Castellón de la Plana el ‘Retaule de Nadal 2019’. El concierto tendrá lugar el próximo jueves, día 19 de diciembre, a las 21.00 horas, a cargo del Orfeó Valencià, una de las más prestigiosas agrupaciones corales valencianas, que con sus casi cien voces no deja indiferente a nadie que haya tenido la posibilidad de escuchar sus imponentes directos.

El Orfeó Valencià nació en Valencia en 1972 de la mano de Jesús Ribera Faig y fue en el año 1986 cuando Josep Lluís Valldecabres asumió la dirección musical. Esta coral es reconocida a nivel nacional e internacional por su colaboración con prestigiosas orquestas como la Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma o The Academy of Saint Martin in the Fields, entre muchas otras. Ha actuado en escenarios de toda la geografía valenciana y española, así como en EEUU, Rusia, Canadá, Cuba, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y Portugal. Su repertorio aborda la música y los compositores más representativos desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial presencia de los autores valencianos.

En 2011, la Academia Valenciana de la Música otorgó al Orfeó Valencià Navarro Reverter la Distinción Insigne de la Música Valenciana. La iniciativa del Retaule de Nadal nació, igual que el Orfeón, en 1972, en Valencia. Desde entonces, se ha celebrado en diversas ciudades.

En su concierto de Castellón el Orfeó Valencià quiere transmitir al público castellonense el sentimiento popular y cercano de piezas navideñas tradicionales datadas entre los siglos XVII y XX como el ‘Gloria Patri’ del Misteri d’Elx, el ‘Laudate Dominum’ de Mozart, el “Messiah’ de Haendel o la ‘Nadala del Desert del Betlem de la Pigà’ de Matilde Salvador junto a piezas de inspiración, entre otras.