El concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, pide calma tras el intento de rapto en Castellón y exige "leyes más duras"

El concejal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras el intento de secuestro de varios niños, entre ellos uno de 3 años en el Grao. En una entrevista en la Cadena COPE, Ortolá ha abordado la preocupación generada por el suceso y ha garantizado la actuación de los cuerpos de seguridad.

Ortolá ha comenzado su intervención agradeciendo "la rapidez y la profesionalidad con la que actuó la Policía Local", aclarando que fueron agentes de este cuerpo quienes detuvieron al presunto autor. Según el concejal, la policía acudió "con total rapidez" en cuanto tuvo noticia de los hechos y detuvo al sospechoso "ante los indicios claros de que se había cometido un presunto delito".

Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad" Antonio Ortolá Concejal de Seguridad

A pesar de la inquietud de las familias, el responsable de seguridad ha insistido: "Yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, que para eso están la Policía Local y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Ha explicado que, una vez detenido, el individuo fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que es quien se encarga de la investigación.

Leyes más duras y control migratorio

El concejal ha querido puntualizar que el suceso ha sido protagonizado por una persona cuyo origen no es nacional, señalando que el detenido es de origen extranjero y que "las últimas detenciones que ha habido en el Grao de Castellón, han sido casi siempre originadas por personas de origen extranjero". No obstante, ha matizado que la inmensa mayoría "son personas que han venido a trabajar, que son buena gente".

Ortolá ha criticado la "política de fronteras abiertas que lleva a cabo el gobierno de la nación", que en su opinión genera "una sensación de inseguridad que a veces no es sensación, es una realidad". Por ello, ha reclamado "leyes muchísimo más duras contra los delincuentes" y la deportación de inmigrantes que cometen delitos.

Los legales que han delinquido, también deben ser deportados" Antonio Ortolá Concejal de Seguridad

En este sentido, ha sido tajante al afirmar que se debe proceder a la "deportación" de los inmigrantes ilegales que delinquen. "Y los legales que han delinquido, también deben ser deportados, porque no pueden estar, no se adaptan a nuestra sociedad", ha sentenciado.

AlertaCAS, la nueva app de seguridad

En otro orden de cosas, Antonio Ortolá ha presentado AlertaCAS, una nueva aplicación móvil del Ayuntamiento para alertar sobre emergencias e incidencias. Ha descrito la herramienta como "bastante pionera dentro de la Comunidad Valenciana" y ha explicado que servirá para lanzar avisos de interés general a los castellonenses.

La aplicación informará sobre cortes de calles, eventos multitudinarios o alertas meteorológicas, con el objetivo de fomentar la prevención sin crear pánico. Además, incluirá un "botón del pánico" para funcionarios y se irá implementando de forma progresiva para "que todo el mundo pueda tener un instrumento más de seguridad".