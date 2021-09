La Comunidad Valenciana suprime gran parte de sus restricciones

"Les anuncio que el Consell ha decidido dar un gran paso adelante para una apertura segura", ha explicado Ximo Puig en el Debate de Política General de la Comunidad Valenciana. "La hostelería, el ocio y la cultura ganarán normalidad; los eventos ganarán normalidad y la vida avanzará hacia la normalidad".

Las nuevas medidas del Consell son :

- Decaen todas las restricciones en cines, teatros, auditorios, museos y bibliotecas.

- Decaen todas las restricciones en el comercio.

- Decaen las restricciones en las sedes festeras.

- La hostelería podrá aumentar su aforo en el interior hasta el 75%; las mesas dentro podrán ser de 10 personas; se permitirá el uso de la barra sentado y cerrarán según la licencia que tiene cada local.

- El ocio nocturno podrá ampliar el aforo del 50% al 75% con mesas de 10 personas; uso de la barra sentado; baile en lugar preasignado y el horario límite hasta las 5:00 horas.

- Se elimina el número máximo de personas en actos y acontecimientos deportivos.

- No habrá límite de personas en pruebas deportivas como la maratón o la media maratón.

- Los gimnasios y las piscinas cubiertas suben hasta el 75% el aforo.

- Los banquetes y los congresos suben su aforo al 75%.

- En los partidos de competiciones profesionales de fútbol y baloncesto decae el número máximo de espectadores y el límite será del 40% en pabellones y del 60% en estadios y al aire libre. Siempre bajo la consideración del consejo interterritorial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También ha anunciado contactos en los próximos días con el ocio y los festivales para introducir el pasaporte covid en los eventos masivos.

Por otra parte, desde el 4 de octubre se reestablece la asistencia sanitaria presencial al 100% en los centros de salud y de atención especializada, aunque quien prefiera la asistencia telemática también podrá solicitarla.

Aforos recintos deportivos

Según la nueva normativa publicada ya en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una de las polémicas de la súltimas semanas estaba en el aforo de recintos deportivos como el estadio Castalia, que ahora podrán disponer de un 75% máximo de aforo, aunque se verá reducido al tener que dejar un asiento libre entre grupo de personas.

"La celebración de los acontecimientos deportivos y competiciones deportivas no profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con un aforo de público máximo del 50 % en espacios cerrados y del 75 % en espacios abiertos, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, salvo grupos de convivencia. Si no fuera posible mantener un asiento de distancia o 1,5 metros de separación, el aforo tendrá que reducirse hasta garantizar el cumplimiento de la medida".