La Comunidad Valenciana mantiene las restricciones para Semana Santa en una nueva "zancadilla" de Ximo Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia que la Comunidad Valenciana mantiene las restricciones que llevan en vigor desde hace dos semanas, castigando al sector hostelero a la miseria, tal y como denuncian.

Con ello, no ampliará el horario de las terrazas hasta después de Semana Santa. Por tanto, solo podrán seguir abriendo hasta las 18:00 horas y no permite el consumo en el interior de los establecimientos. Tampoco permitirá encuentros familiares ya que solo continuará autorizándolos con los convivientes.

Toni Vives, portavoz de Ashocas, la Asociación de Hostelería de Castellón, cataloga de "zancadillas" las que el Consell está poniendo a la economía valenciana. "Si yo me tropiezo y me caigo y tú vienes y me ayudas a levantarme, eso es una ayuda" y especifica que "si tú me pones la zancadilla, lo que tienes que hacer no es ayudarme, es indemnizarme".

El portavoz de Ashocas también asegura que la situación que están atravesando por las imposiciones del Consell que preside Ximo Puig "es insostenible. Con 2.000 presuntos euros que iban a dar y que no llegan desde hace meses, no podemos ir prorrogando la agonía de las personas. Esto tiene un límite, tiene una fecha de caducidad".

Y avisa Vives que "cuando todo esto estalle y haya un paro significativo; haya impagos a proveedores, no se cobren préstamos hipotecarios... va a ser un problema de todos los valencianos y valencianas, no solo de la hostelería".

Para el portavoz de Ashocas, mantener las restricciones y no aliviarlas tras bajar de los 60 casos por 100.000 habitantes, cuando no se adoptaron medidas con datos que multiplicaban por cinco o seis esta situación, "es un misil a la línea de flotación" de familias que dependen de la hostelería y de pequeños negocios que difícilmente podrán abrir nuevamente sus puertas.

"Cada semana que pasa no se ingfresa dinero y se genera el mismo gasto; las ayudas no han llegado... la gente va desesperándose", concluye.

Gimnasios

Los gimnasios y centros deportivosn poddrán reabrir sus puertas tras casi dos meses cerrrados, a partir del lunes 15, siempre y cuando garanticen que se pueda cumplir la normativa de seguridad y de ventilación.