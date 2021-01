Compromís pide que la costa provincial también sea declarada "zona catastrófica"

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigido hoy al Gobierno que contemple los efectos del temporal Filomena sobre el litoral y califique esta fachada litoral valenciana y otras como “zona catastrófica” y que la posible aplicación de esta figura no se circunscriba solo a la comunidad y ciudad de Madrid “sino a todos los lugares donde el temporal ha hecho estragos”. El temporal que ha acompañado a la borrasca Filomena ha vuelvo a causar estragos en el frágil litoral valenciano, playas desaparecidas, paseos marítimos, viales, infraestructuras y mobiliario destrozado, el drama que se vive cada año después de los cada vez más virulentos y habituales temporales.



“Desde Madrid deben entender que estos dramas los vive y acaban pagando las actuaciones los ayuntamientos afectados con muy poca ayuda del Gobierno central y los ministerios implicados. Cuando la gente viene a veranear se encuentra con la costa adecentada pero igual de catástrofe es un árbol caído en Madrid o las calles impracticables que un paseo destrozado, zonas inundadas, mobiliario arrancado o playas desaparecidas”, ha señalado.



Mulet ha pedido “tomar medidas para no estar después de cada temporal reparando los mismos daños, o estando todavía esperando las actuaciones y ayudas de temporales pasados cuando el último ha arrasado con las playas” y ha registrado ya preguntas para conocer la cuantificación realizada de los efectos del temporal Filomena en las distintas playas afectadas, si tenía pendientes actuaciones después de las destrozas de temporales pasados como el Gloria u otros, o conocer qué actuaciones a corto, medio y largo plazo tiene el Gobierno para asegurar la supervivencia de esta playa amenazada por el cambio climático que comporta temporales cada vez más virulentos y el incremento del nivel del mar. Por último, pide saber cuántas de las actuaciones por los daños de los anteriores temporales en esta playa se ejecutaron y qué coste tuvieron y si han resistido al temporal Filomena. “Muchas de las actuaciones como vertido de arena o reparaciones en paseos han acabado de nuevo en el mar y parece necesario reflexionar y afrontar con rigor el cambio climático para adaptarnos cuanto antes y combatirlo”, ha añadido. “Aquí debemos valorar los efectos de la ampliación de puertos como en el caso del de Castelló, que ha afectado de forma evidente a la costa del sur o el vertido de millones en reparar paseos que desaparecen a cada temporal”, recuerda.



En las zonas de interior los daños han sido principalmente por caídas de techos en explotaciones ganaderas, la dificultad de acceder a las explotaciones y masías y las dificultades que impone el hielo en la alimentación del ganado y los costes añadidos de calefacción y alimentación, al no poder pasturar por la nieve. En agricultura se han dado algunas heladas que las organizaciones agrarias y seguros están valorando, por lo que ha reclamado “sensibilidad” con este sector.



Playas dañadas



-Alcossebre playas y paseo afectados

-Almassora: Paseo Ben-Afeli afectado, inundaciones

-Cabanes y Orpesa: playas desaparecidas. Morro de gos afectada, pasarelas destruidas.

-Vinaròs y Benicarló: las playas y caminos se han visto afectadas por los efectos del temporal. Su costa está en una clara regresión y son constantes los desprendimientos.

- Borriana: camí Serratella inundado por las olas

-Almenara: Paseo en ruinas, regresión de la playa y calles de la primera línia inundadas.

-Moncofa: según la alcaldía 20.000 euros en daños, fundamentalmente en el paseo.

-Peníscola: avenida Papa Luna, inundada y con arena de las dunas desplazada. Ratlla del terme con Benicarló sin solución e inundado y con arena.

-Benicàssim: playa Heliópolis tragada por el mar. Disminución clara de su longitud.