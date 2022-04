Compromís pide al PSOE actuaciones urgentes para proteger los poblados marítimos en peligro

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado hoy a las puertas del inicio de la temporada turística, “el olvido de PP y PSOE por no haber hecho nada en los últimos años para excluir y salvar de la aplicación de la Ley de Costas aquellos núcleos tradicionales del litoral valenciano afectados y amenazados de derribo”. Se trata en algunos casos, de propiedades centenarias, con permisos, ubicados en calles bien definidas y con paseos marítimos como en el caso de la Torre de la Sal.

Mulet ha recordado que, en el último Pleno, durante el debate de la Proposición de Ley para reformar la Ley de Costas, entre los argumentos esgrimidos por los socialistas, destacó la alocución del senador asturiano Fernando Lastra dirigiéndose al PP, que “aseguró que los ayuntamientos determinarán los criterios, y el ministerio -en este caso el Ministerio de Transición, a través de la Dirección General de Costas- validará los criterios histórico-culturales con un informe de la comunidad autónoma. Señoría, todas las leyes, incluida la ley autonómica de la Comunidad Valenciana, de patrimonio cultural, tienen recogida esta figura. Y el Tribunal Supremo ha resuelto que sí pueden decidir en dominio público marítimo la protección cultural -lo ha decidido a propósito de una sentencia sobre un astillero en el País Vasco-, mientras no esté afectado por una instalación de interés general del Estado, como es un puerto. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no han cogido ustedes esa iniciativa de hacer una figura de protección de un núcleo histórico que tienen en su legislación, en la suya, y han decidido implantarla y considerar que eso protege al dominio público o lo excluye? Porque, en realidad, la verdadera motivación es la exclusión del dominio público de una parte incluida en dominio público, porque para excluir del dominio público, previamente, hay que estar dentro del dominio público”.

Para el senador valencianista “si esto es tan sencillo, que lo pidan ya. Porque no tiene sentido que señalen soluciones y no las impulsen” y ha criticado al PP “por haber retrasado la tramitación de esta Proposición de Ley casi medio año de forma deliberada en un momento transcendental de la tramitación de los expedientes de recuperación iniciados en 2021 y por haber paralizado en la Conselleria la declaración de BRL cuando lo pidió el Consistorio de Cabanes en 2010”. Todo este proceso, ha reiterado, “debería paralizarse además por las dudas de legalidad con los deslindes de 1975 y 1993”.

Por último, Mulet ha animado a los ediles y alcaldes del PSOE “que tan ofendidos están por la actuación de su partido en el Senado a que abandonen ese partido, ya que parece la decisión más coherente”, ha dicho.