Compromís afea la baja inversión propuesta por el Gobierno en las carreteras de la provincia

El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado hoy que el Gobierno sigue amparándose ahora en el estudio de nuevas necesidades de tráfico y esté evitando invertir en los accesos y mejoras que reclama la red viaria valenciana de norte a sur. “Vemos sorprendente que el Gobierno esté ocultando estos estudios y análisis, así como sus conclusiones y no los facilite a este senador de Compromís. También que únicamente vinculen a este texto ‘secreto’ la redacción de un proyecto de terceros carriles para adelantar y apartaderos en la AP-7 entre Castelló y Almenara dejando viales como la finalización de la A-7 hasta l’Hospitalet o postergando las actuaciones en la N-340 como la duplicación del tramo Orpesa-Benicàssim y entre la CV-10 y AP7, pendientes”, ha indicado el senador de Compromís.

“Si esta es toda la política en materia de carreteras en los viales de su competencia estamos apañados. Nuestra economía, ciudadanía y visitantes no pueden seguir utilizando peligrosos viales que de repente se convierten en carretera comarcal, con largas rampas de dos carriles y autopistas saturadas que están deteriorándose de forma alarmante en su firme, desde València hasta Peñíscola, donde ya se aprecian hundimientos, desconches y ondulaciones fruto del uso intensivo de los vehículos de gran tonelaje que llegan a saturar este vial. Urge que se tomen decisiones y se ejecuten obras que ya llevan demasiados gobiernos de retraso, que sirvan para conectar territorios y mejorar la movilidad de las personas y su calidad de vida”, ha agregado.

El senador ha calificado de “insuficientes” los terceros carriles y apartaderos en la AP-7 tras años de espera con la cacareada excusa de la redacción de un estudio, cuyas medidas vemos que no llegan. “La gratuidad de la AP-7 primero, la pandemia después y ahora la programación conjunta con el resto de acciones necesarias en la Red de Carreteras del Estado está sirviendo para que no se invierta en nuestras carreteras y para que no ejecute lo que debería ser ya una realidad de hace décadas y ni siquiera lo presupuestado en los PGE ya que, lamentablemente, vemos como además de liderar el maltrato de las cuentas los valencianos sufrimos la doble penitencia de la escasa ejecución presupuestaria”, ha concluido.





Una rotonda para la CV-10

En una reciente respuesta a preguntas de Mulet el Ejecutivo sen?ala que “actualmente se esta? trabajando en la redaccio?n del proyecto “Continuidad de la CV-10 y conexio?n con la CV-13” con el objeto de mejorar el itinerario de la CV-10. Hay que destacar que con la citada actuacio?n, adema?s de mejorar las condiciones de explotacio?n en el mencionado corredor, se conseguira? un mayor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, con la CV-10 como corredor alternativo a la AP-7. Asimismo, se plantea un nuevo enlace entre la CV-10 y la CV-13 que permitira? todos los movimientos en el entorno del Aeropuerto de Castello?n”.

Desde la coalición recordaron al Ejecutivo como el pasado verano la ministra de Transportes anuncio? en Morella que iba a reanudar la redaccio?n del proyecto de continuidad de la CV-10 al aeropuerto de Castello? hasta Tarragona tras an?os de bloqueo del proyecto. El Plan de Carreteras sen?alaba que en 2010 estari?a ejecutado el tramo que falta, pero a di?a de hoy la A-7 -como corredor alternativo a la AP-7 se halla tristemente interrumpida entre Vilanova y l'Hospitalet. Mulet preguntó qué partida para el vial hay prevista en los PGE de 2023 y los plazos. Preguntas que han recibido, una vez más, el silencio.