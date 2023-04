La compañía de teatro Maset de Fráter celebra su 25 aniversario

El Maset de Frater se ha transformado hoy en un gran escenario para conmemorar los 25 años de su compañía de teatro. Un proyecto capaz de generar 12 obras propias que se ha convertido en todo un referente sobre los escenarios por su trabajo por la promoción y la inclusión social. La alcaldesa de Castelló ha asistido a los actos organizados bajo el lema “25 anys fent Teatre des de la diversitat” que han contado con el respaldo de una amplia representación social y cultural de la provincia.

La jornada ha recorrido las principales señas de identidad de la compañía a través de diferentes actividades programadas. La primera de ellas, ha girado en torno en la improvisación; una dinámica participativa donde las personas participantes han tenido que poner a prueba su capacidad interpretativa a partir del objeto que sacaban de un baúl. Después ha llegado el momento para el recuerdo, con una retrospectiva en imágenes de los 25 años de historia de Teatre Maset de Frater. Por la tarde, tras lectura del manifiesto “25 anys somiant des de la diversitat” han tomado la palabra los representantes de las instituciones. La acción simbólica "Sense màscares" en el jardín de Frater ha bajado el telón del acto institucional.

El programa especial de actividades contempla encuentros con profesionales de las artes escénicas que están realizando charlas o acciones artísticas en el Maset y también funciones teatrales. Entre ellas, destaca la representación de su última obra "Històries de vida" dentro de la programación de Castelló a escena, una reflexión sobre la necesidad de compartir una “maleta llena de vivencias” en forma de recuerdos y sueños por realizar, que el 6 y 7 de mayo se podrá ver en el Teatre del Raval.

Desde su constitución en 1997, la compañía Teatre Maset de Frater ha creado un espacio en el que actores y actrices con discapacidad pueden descubrir y potenciar sus capacidades, expresar sus inquietudes y ofrecer al público un teatro de calidad. "El teatro me ayuda a dar visibilidad a mi vida y a la realidad de la discapacidad", explica Francisco Badenes, actor de la compañía que participa en las Matinales de Teatro dirigidas a centros de enseñanza secundaria y bachillerato. Esta labor pedagógica también la desarrollan cada año con el alumnado de primaria a través de Teatre a l’escola “Mostrar mi microhistoria me da vida porque me siento viva y, al mismo tiempo, aporto valores sobre la vida a un público más joven", añade María Sela, también actriz. Más de 60 centros educativos en la provincia se han sumado a estas iniciativas.

La compañía siempre ha desarrollado una trayectoria de creación y difusión de obras teatrales que buscan transmitir un mensaje de cambio y reflexión sobre la sociedad. Bajo la dirección de Tino Pons, la compañía ha utilizado el teatro como herramienta para la transformación social. "Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones – explica- creemos en el poder de la representación teatral como herramienta artística y terapéutica, capaz de cambiar la mirada de la persona con discapacidad y la del público, como medio para fomentar el diálogo y la reflexión sobre los problemas sociales que nos afectan a todas las personas".