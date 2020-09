Como afrontar el síndrome postvacacional ante la nueva normalidad

La vuelta al trabajo después de las vacaciones, el estrés, el cambio de estación y los días sin tantas horas de sol acentúan, sin duda, la melancolía y la tristeza en muchas personas. Los profesionales de la salud mental detectan estos días un mayor número de casos de apatía, falta de energía, decaimiento o insomnio, incluso irritabilidad. Es el llamado síndrome postvacacional, muy característico del mes de septiembre.

El doctor Sergio Arques, psiquiatra del Hospital Vithas Castellón, subraya que “no es una patología como tal, sino un trastorno adaptativo que no suele durar más de 2 o 3 semanas” y agrega “el síndrome postvacacional suele aparecer con la vuelta a la rutina después de un periodo de descanso más extenso de lo habitual, cuando la persona no se ve capaz de responder al alto número de demandas a corto plazo que supone la vuelta a la normalidad (vida laboral, familiar, etc.), pudiendo llegar a mermar el rendimiento y la calidad de vida de las personas que lo sufren”.

Todo esto unido a la situación actual, con una gran incertidumbre laboral y el miedo al contagio que se vive actualmente con la covid-19, condicionan sin duda el regreso a la “nueva normalidad” y “en la mayoría de los casos, -comenta el profesional-, pronostican un periodo de adaptación más prolongado y complejo que en otras ocasiones”.

El especialista da las claves para superar estos síntomas y afrontar la vuelta a la normalidad de una manera más optimista. Según explica el doctor Arqués, “es recomendable huir del sedentarismo practicando algo de ejercicio al aire libre, cuidar la alimentación con una dieta mediterránea y saludable, tratar de asegurar el descanso nocturno, marcarse unos tiempos para estructurar el día (por ejemplo, para levantarse, acostarse y para las comidas), y fijarse una serie de objetivos realizables a corto plazo”. “En definitiva, lo más importante, -agrega el profesional-, es intentar con estas pautas que el cambio de las vacaciones al trabajo sea lo menos brusco posible y afrontar con actitud positiva la vuelta a la rutina”.

Por otra parte los malos hábitos posturales en menores pueden derivar a la larga en una serie de problemas crónicos que afecten a su vida de adulto. Según la Asociación Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), antes de los 15 años, el 51% de los niños y el 69% de las niñas ya han experimentado dolor de espalda en su vida. Por ello, el ejercicio físico y el deporte son rutinas indispensables en el año escolar para prevenir el dolor de espalda y hombros en los niños.

La adquisición de malos hábitos posturales como estar mucho tiempo en la misma posición, movimientos repetitivos, posturas forzadas y mantenidas, realización de actividades que requieran fuerza o sedentarismo, pueden desencadenar principalmente dolores de espalda, de ahí que corregirlos y adecuar el estilo de vida reducirá y evitará el dolor.

Tal como subraya el doctor Nebot, traumatólogo de los Hospitales Vithas Castellón y Vithas Valencia Consuelo, “la importancia de "moverse" tanto en niños como adultos es clave para evitar dolores musculoesqueléticos y prevenir futuros problemas posturales” y comenta “ la higiene postural es una de las pautas menos trabajadas en nuestros días y sin embargo es muy importante para desarrollar nuestra vida diaria. La espalda es una de las partes de nuestro cuerpo que más sufre a la hora de realizar las diversas actividades cotidianas y, de igual forma, con la que menos hábitos saludables tenemos”.

La higiene postural es por tanto fundamental para mitigar problemas musculares o de espalda en el futuro “por ello, -afirma el profesional-, los escolares han de aprender qué postura deben tener al sentarse frente al pupitre en clase, cómo llevar la maleta y cuál es el peso adecuado según su edad y envergadura, qué postura deben tener frente a la televisión o el ordenador y cómo deben hacer uso de las tabletas y móviles, entre otras cosas”.

Otra de las claves para evitar futuras problemas traumatológicos es practicar deporte ya que fortalece la musculatura de la espalda, además de proporcionar una saludable forma física y psíquica. “De esta forma, -comenta el doctor Nebot-, la espalda se hace más potente, resistente y elástica. Para los niños y adultos es muy recomendable la natación, ya que se trata de una actividad física completa y sin apenas impacto sobre nuestro cuerpo, lo que reduce el número de lesiones”.

